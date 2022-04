Svetli točki sredi slovenskega mrka

Četudi je slovenska izbrana vrsta v sredo proti Srbiji pokazala bledo predstavo, pa je v primerjavi s tekmama z Italijo slovenske privržence razveselilo vsaj dejstvo, da sta se v reprezentanco po prestanih težavah vrnila Blaž Janc in Borut Mačkovšek. Zadnji je prvi cikel pod vodstvom novega selektorja Uroša Zormana izpustil zaradi poškodbe, Janc pa je okreval po operaciji slepiča.

Zdaj sta oba spet znova pripravljena na vse napore, v sredo sta bila v Zlatorogu med pomembnejšimi členi slovenske reprezentance, oba pa sta veliko pripomogla k temu, da poraz Slovenije ni bil še višji. In če je bil Janc glavni slovenski igralec ob koncu tekme, ko je Slovenija zmanjšala zaostanek, pa je Mačkovšek luknjal mrežo Srbije v začetnih minutah obračuna, ko je slovenska izbrana vrsta še držala stik z gosti.

Mačkovšek je v prvih desetih minutah dosegel kar pet izmed sedmih slovenskih zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mačkovšek zadovoljen z igro v napadu

Oba sta tekmo končala s po sedmimi zadetki, le gol več od njiju je dosegel Dean Bombač. "Vsi smo si želeli zmage, sploh zaradi tako izjemnega občinstva. Res bi se rad zahvalil vsem, ki so nas prišli spodbujat. Mislim, da je bila na tej tekmi predvsem obramba tista, ki ni delovala tako, kot smo si zamislili. Na koncu se je glede na vse še dobro izšlo, zdaj zaostajamo 'le' za tri gole. Verjamem, da bomo v Srbiji znali to obrniti v svojo korist," je po tekmi dejal Mačkovšek.

Slovenci bodo v Srbiji lovili tri gole zaostanka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Izgubljali smo že za sedem golov in lahko bi se vse skupaj sprevrglo v katastrofo, tako da bi odšli v Srbijo brez vsakršnih možnosti. Mislim, da kažemo že veliko boljše predstave v napadu, kot smo jih na zadnjem evropskem prvenstvu. Ko igra steče, ima vse skupaj glavo in rep. Bomo pa zagotovo morali še veliko več dodati v obrambi. Trdno verjamem v naš uspeh," je še dejal član madžarskega Szegeda in na vprašanje, ali bo Slovenija v Srbiji poskrbela za preobrat, odločno odgovoril: "Moramo."

Blaž Janc je bil hvaležen slovenskim navijačem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V preobrat Slovenije, ki bo v soboto gostovala v Kragujevcu, verjame tudi Janc. "V drugem polčasu smo prejeli le 13 zadetkov, hkrati nam je tudi uspelo zmanjšati zaostanek. Glede na ves potek tekme rezultat niti ni tako slab. Mislim, da je mogoče v Srbiji zmagati tudi za štiri zadetke. Prvi polčas je bil napadalno še na dobri ravni, nismo imeli velikih težav, zares pa je škripalo v obrambi. V drugem delu srečanja smo bili z obrambo 5-1 nekoliko bolj agresivni, prisilili smo tekmece v napake in zagotovo je cilj, da v Srbiji takšno predstavo pokažemo na vsej tekmi," je dejal 25-letni rokometaš.

"Mislim, da so nam v drugem polčasu tudi navijači dali energijo, in še enkrat bi se jim rad zahvalil za podporo. Res cenimo, da so navijači tudi v teh trenutkih, ko Slovenija ni na najvišji ravni, ko smo v nekakšni krizi, napolnili Zlatorog. To nam res veliko pomeni in brez njih bi nam bilo še veliko težje," je še dejal Janc.

