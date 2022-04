Po porazu proti Srbiji se v rokometni reprezentanci gotovo obetajo spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem 2023 razočarali in zaostali za svojimi cilji. Po zmagi nad Italijani so bili Srbi za njih enostavno previsoka ovira, po dveh porazih v Celju in Kragujevcu se obetajo tudi določene spremembe na kadrovskem in strateškem področju.

Elitna slovenska rokometna izbrana vrsta vse od četrtega mesta na evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 prejema boleče zaušnice na mednarodni sceni. Na lansko svetovno prvenstvo v Egiptu se je odpravila z željo po kolajni, a nato zasedla deveto mesto.

Njena nemoč na igrišču se je najbolje videla na lanskem spomladanskem turnirju v Berlinu, kjer je v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu doživela dva visoka poraza proti Švedski in Nemčiji, na letošnjem EP na Madžarskem in Slovaškem pa se po porazih proti Danski in Črni gori sploh ni prebila v drugi del tekmovanja.

Ne želi iskati opravičil in razlogov za "jamranje". Foto: Grega Valančič/Sportida

Le šest skupnih treningov

Vodstvo Rokometne zveze Slovenije je po polomu v Debrecenu z mesta selektorja odstavilo Šveda Ljubomirja Vranješa in odgovorno mesto zaupalo Urošu Zormanu. Pod njegovim mandatom so Slovenci preskočili prvo oviro iz Italije, proti rokometno veliko bolj uveljavljeni Srbom pa doživeli dva poraza s tremi goli razlike.

"Mnogi bodo to vzeli kot iskanje opravičila ali 'jamranje', a za tekmi z Italijo in Srbijo v tem kvalifikacijskem ciklusu smo opravili le šest skupnih treningov. Na povratni tekmi v Kragujevcu smo delali napake, a se tudi popeljali v položaj, ko bi lahko matirali Srbe. Mojim varovancem nimam česa očitati. Na igrišču so se borili po najboljših močeh, v obrambi prikazali fenomenalno predstavo, igra v napadu pa je stvar zbranosti," je po sobotnem porazu proti Srbom dejal Zorman.

Še pet minut pred koncem tekme so bili še v igri

Njegovi varovanci so bili še pet minut pred koncem povratnega dvoboja v resnih kombinacijah za preboj na svoj jubilejni deseti turnir na SP, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem, v prelomnih trenutkih dvoboja pa se jim je zalomilo. Nekaj so temu botrovale napake, nekaj obrambe srbskega vratarja Dejana Milosavljeva, a tudi nekatere sporne odločitve sodniškega para Slave Nikolov/Gjorgij Načevski iz Severne Makedonije v sami končnici dvoboja.

Blaž Janc Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Blaž Janc: V teh težkih časih moramo ostati skupaj

Med najbolj razočaranimi v slovenskem taboru je bil Jure Dolenec. Škofjeločana že dlje časa pesti poškodba kolena, od januarja je morda opravil deset treningov.

"Sem dovolj samokritičen in vem, da sta bili to dve moji najslabši tekmi v reprezentančnem dresu. Ekipa je napredovala in igrala iz tekme v tekmo boljšo obrambo. V napadu je naša igra začela dobivati neke obrise, a nekaj igralcev je močno zatajilo, najbolj od vseh prav jaz," je dejal Dolenec.

"Če bom začel naštevati izgovore, potem me bo več kot polovica ljudi narobe razumela. S tremi opravljenimi treningi za izjemno pomembni tekmi s Srbijo za nastop na SP ne moreš veliko spremeniti. V teh težkih časih moramo ostati skupaj. Najboljši se poberejo, verjamem, da se bomo tudi mi. Vedno je težko ob takšnih porazih, a verjamem, da lahko z vztrajnim delom in s pozitivnimi mislimi znova začnemo pot proti vrhu," je dodal Blaž Janc.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski rokometaši so se iz Kragujevca proti letališču v Beogradu odpravili v današnjih zgodnjih jutranjih urah, v domovino naj bi prispeli v dopoldanskih urah. Po porazu proti Srbiji se gotovo obetajo spremembe v njihovih vrstah, nekateri igralci bodo končali reprezentančno kariero in svoja mesta prepustili mlajšim.

Nastop na SP med 11. in 29. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Poljskem bodo izpustili, jeseni pa začeli kvalifikacijski ciklus za nastop na EP v Nemčiji 2024. Slovenijo v skupinskem delu čakajo Črna gora, BiH in Kosovo.