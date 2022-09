Prekrasna novica za slovenski rokomet

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila novi jakostni lestvici državnih prvenstev, po katerih določa število mest, ki so dodeljena posamezni nacionalni rokometni zvezi za nastopanje njenih klubov v evropskih rokometnih tekmovanjih. Liga NLB in 1. ženska rokometna liga sta znova napredovali ter si s skokom med najboljšo deveterico znova zagotovili neposredno mesto v ligi prvakov.

Pri pripravi jakostnih lestvic je Evropska rokometna zveza spremenila matematični algoritem preteklih let in zdaj za vsako evropsko tekmovanje (liga prvakov, evropska liga, evropski pokal) pripravlja posebno lestvico. V njih so upoštevani izidi klubov iz posameznih držav v preteklih treh sezonah, za sezono 2023/24 so tako šteli dosežki klubov iz sezon 2019/20, 2020/21 in 2021/22.

Znova z neposrednima mestoma med evropsko elito

Liga NLB se je v letu dni povzpela za dve mesti in je zdaj deveta, medtem ko je v evropski ligi postavljena na deseto mesto. Prva uvrstitev ji prinašata eno neposredno mesto v ligi prvakov, druga pa dve zagotovljeni mesti v evropski ligi, drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Ob tem se bo dodatna slovenska ekipa lahko prijavila za nastope v evropskem pokalu.

Krimovke, tudi nekdanje evropske prvakinje, se že dolgo družijo z evropsko klubsko smetano. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Za dve mesti je na jakostni lestvici lige prvakinj napredovala tudi 1. ženska rokometna liga. Po lanskem desetem mestu, ko je bila postavljena tik za prag neposrednih udeleženk, je zdaj osma. V evropski ligi med ženskimi klubi Slovenija nima zagotovljenega mesta, lahko pa se do tri ekipe prijavijo v evropski pokal.

Nastopi slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih so po letih padanja na jakostni lestvici v zadnjem obdobju naredili še dodaten pomik proti vrhu. Žensko državno prvenstvo bo neposredno mesto med evropsko elito imelo prvič po sezoni 2014/15, moško, ki je bilo še pred tremi leti 15., pa po sezoni 2018/19.

Vrnitev med evropsko elito bo zagotovo izvrstna popotnica za delo novega predsednika Združenja lige NLB Marjana Potokarja. 60-letnik, ki deluje pri Svišu iz Ivančne Gorice, je vodenje združenja minuli ponedeljek prevzel iz rok Sebastjana Gergete, so v sporočilu za javnost zapisali pri Rokometni zvezi Slovenije.