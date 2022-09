Celjani po senzacionalni zmagi nad Kielom sproščeno k evropskim prvakom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v zadnjem času naravnost navdušujejo. Po sredini zmagi nad nemškim velikanom iz Kiela so v nedeljo na kolena spravili še največje domače tekmece iz Velenja, v četrtek pa jih čaka gostovanje pri 11-kratnih zmagovalcih lige prvakov iz Barcelone. Obračun tradicionalnih mednarodnih tekmecev iz Barcelone in Celja se bo v kultni dvorani Blaugrana pričel ob 20.45.

Celjska zasedba je skupinski del lige prvakov odprla s porazom proti danskemu Aalborgu (32:36), nato pa je presenetila Kiel in zmagala z 38:36. Barcelona je na uvodnih dveh tekmah dosegla dve zmagi nad glavnimi pretendenti za končno zmago, najprej je v gosteh ukanila slovensko obarvani madžarski Pick Szeged s 35:28, nato pa doma poljske Kielce z 32:28.

Na četrtkovem dvoboju so izraziti favoriti Katalonci, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc. Ti so v zadnjih dveh sezonah pokorili Evropo in slavili na obeh zaključnih turnirjih v Kölnu.

Mazej: Lahko se kosamo z vsakim

Tadej Mazej ima že izkušnje s tekmami proti Barceloni. Foto: Grega Valančič/Sportida "V preteklih dveh krogih lige prvakov smo dokazali, da se lahko kosamo z vsakim tekmecem, četudi spada v sam evropski vrh. V četrtek nas čaka zelo zahtevno gostovanje, navsezadnje se bomo pomerili z aktualnimi evropskimi prvaki, ki letos lovijo še tretji zaporedni naslov najboljšega v ligi," je pred današnjim odhodom v katalonsko prestolnico dejal Tadej Mazej, ki je na seznamu slovenskega selektorja Uroša Zormana za oktobrski tekmi proti BiH in Kosovu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024.

"Favorit na tem obračunu je jasen, mi pa smo odločeni, da se želimo prikazati v najboljši možni luči in s čim bolj bojevito predstavo. Če bomo trenutno formo prenesli tudi na to tekmo, se lahko na koncu nadejamo ugodnega rezultata," je še dodal Mazej.

Katalonski velikan tudi z dvema Slovencema

Blaž Janc bo skušal v četrtek premagati nekdanji klub. Foto: Guliverimage V dresu katalonskega ponosa že nekaj časa uspešno nastopata tudi dva nekdanja celjska rokometaša Janc in Makuc. V pretekli sezoni lige prvakov so imeli Katalonci v svojih vrstah kar dva najboljša strelca celotnega tekmovanja – 104 gole je dosegel Aleix Gomez, štiri manj pa Dika Mem.

Katalonsko moštvo so pred sezono okrepili trije novinci – vratar Emil Nielsen (Nantes), krilo Hampus Wanne (Flensburg-Handewitt) in levi zunanji Jonathan Carlsbogard (Lemgo), a tu je še kopica drugih vrhunskih igralcev. Zasedbo že drugo leto zaporedoma vodi Carlos Ortega, ki je z Barcelono še kot igralec kar šestkrat osvojil naslov prvakov v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.