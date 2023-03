"V naši ekipi so določene spremembe, a ..."

Pred izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana je prva akcija po svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem. Slovenske rokometaše ta teden čaka najtežja ovira na poti do EP med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Štiri točke na dveh tekmah bi jim prinesle nastop na zaključnem turnirju stare celine, v primeru manjšega točkovnega izkupička pa bi odločitev o napredovanju padla v spomladanskem terminu, ko jih čakata še dve tekmi. Tedaj se bodo najprej 27. aprila v Cazinu pomerili z BiH, tri dni kasneje pa v Velenju gostili Kosovo.

Po dveh tekmah sta Slovenija in Črna gora zbrali po štiri točke, Kosovo in BiH pa sta brez njih. Na EP se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Zorman na bližnjih tekmah ne bo mogel računati na nosilca igre iz madžarskega Szegeda. Manjkala bosta srednji zunanji Dean Bombač in levi zunanji Borut Mačkovšek, tako da je Zorman naknadno poklical organizatorja igre nemškega Kiela Miho Zarabca, ki je manjkal na zadnji akciji na Poljskem in Švedskem.

V reprezentanco se je vrnil Miha Zarabec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nova zgodba

Slovenija je na zadnji medsebojni tekmi pred dvema mesecema v Krakovu zanesljivo premagala Črno goro z 31:23, v slovenskem taboru pa se zavedajo, da je pred njimi povsem nova zgodba. "Črnogorci so pred kratkim zamenjali selektorja, a drastičnih sprememb zaradi tega ne pričakujem. Po dveh treningih nihče ne more veliko spremeniti v sistemu igre," je v pogovoru z mediji uvodoma dejal Zorman. "Najpomembneje bo, da moji varovanci na naslednjih reprezentančnih akcijah nadaljujejo pot, ki smo jo začrtali na Poljskem. V naši ekipi so določene kadrovske spremembe, a vsak nov igralec se bo moral prilagoditi reprezentanci ter našemu sistemu igre in ne obratno," je dodal slovenski selektor.

"V tovrstnih kvalifikacijah so vedno mogoča presenečenja," opozarja Dolenec. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Evropske kvalifikacije imajo povsem svoje zakonitosti, v preteklosti so tudi najboljše reprezentance ostale praznih rok v Črni gori ali Severni Makedoniji. V tovrstnih kvalifikacijah so vedno mogoča presenečenja. Pred nami sta tekmi z motivirano reprezentanco in novim selektorjem, ki bo imel v primerjavi z našo zadnjo medsebojno tekmo na voljo tudi pet nosilcev igre, ki so manjkali v Krakovu," je uvodoma dejal kapetan slovenske reprezentance Jure Dolenec. "Obe tekmi sta izjemno pomembni in dobro vemo, kaj nam prinašata. Naš cilj je, da zmagamo na obeh, a enako razmišljajo tudi v črnogorskem taboru. V teh dveh dneh priprav se bomo poskušali čim bolje pripraviti na zelo zahtevni tekmi," je dodal desni zunanji igralec francoskega Limogesa.

Svoja pričakovanja pred dvobojem s Črno goro je razkril tudi povratnik v izbrano vrsto Miha Zarabec: "Za nas bo to resen preizkus. Z novim trenerjem in mlado ekipo bodo zagotovo hoteli vsiliti svoj slog rokometa in ne bo preprosto. Sam proti Črni gori merim na zmago."

