V Ljubljani spet ulični rop, ki ga je izvedla skupina neznancev

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini, ki se je zgodila okoli 5.30 na Trgu Osvobodilne Fronte v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih so štirje neznanci obkolili oškodovanca, zoper njega uporabili solzivec ter mu z ramen na silo strgali torbico, v kateri je imel mobilni telefon.

Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

Podoben dogodek tudi prejšnjo soboto

V Ljubljani je tudi prejšnjo soboto v jutranjih urah več neznancev pristopilo do oškodovanca in od njega zahtevalo vredne predmete. Ker jih ni izročil, so ga pretepli in pobegnili s kraja dogodka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Oškodovanca so pri tem huje poškodovali.

Več ropov se je v Ljubljani zgodilo tudi v preteklih mesecih.

Pet moških pristopilo do oškodovanca

Ljubljanski policisti preiskujejo rop, ki se je zgodil 13. junija okoli 4. ure v centru mesta, ko je pet moških pristopilo do oškodovanca in mu iz žepa odtujilo denarnico. Oškodovanec se je dejanju uprl, nakar so ga pretepli in mu odvzeli še mobilni telefon, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Trije neznanci na Celovški cesti oropali moškega

V soboto 3. junija, okoli 18.30 so trije neznanci na Celovški cesti oropali moškega, pri čemer so z njim tudi fizično obračunali in ga lažje poškodovali. Nekaj pred 17. uro pa se je skupina več moških in žensk v trgovini na Viču uprla prodajalkam, ki so želele ustaviti njihovo krajo, pri čemer so eno od prodajalk lažje poškodovali in s kraja zbežali.

Aprila v Tivoliju dva ropa

V četrtek 27. aprila pozno zvečer so štirje neznanci v ljubljanskem parku Tivoli pristopili do manjše skupine in od njih z nožem v roki zahtevali denar. Ko so jim izročili denar, so s kraja zbežali. Povzročili so za okoli 350 evrov materialne škode.

V ljubljanskem Tivoliju se je v soboto 1. aprila okoli 23. ure zgodil rop. Neznanec je pristopil do oškodovanca in od njega zahteval denar. Ker ga ni dobil, je oškodovanca udaril, mu ukradel mobilni telefon in nato zbežal, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.