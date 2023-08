Švedska zvišala stopnjo teroristične ogroženosti

Švedska obveščevalna agencija je danes na petstopenjski lestvici stopnjo teroristične ogroženosti države zvišala na štiri. Za to potezo se je odločila zaradi ostrih odzivov muslimanskega sveta na proteste v Stockholmu v zadnjih mesecih, na katerih so protestniki teptali in sežigali izvode islamske svete knjige Koran.

Švedska obveščevalna agencija je stopnjo opozorila pred terorizmom s "povišane" dvignila na "visoko". Kot je pojasnila vodja agencije Charlotte von Essen, odločitve o zvišanju niso sprejeli na podlagi enega samega incidenta, temveč celovite in dolgoročne ocene, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na Švedskem se je v zadnjih mesecih zvrstilo več javnih skrunitev Korana, vključno s sežigi. Nazadnje sta konec julija na protestu v švedski prestolnici iraška kristjana Salwan Momika in Salwan Najem sveto knjigo poteptala, nekaj strani pa tudi sežgala.

Skrunitve Korana so sprožile ogorčen odziv muslimanskih držav in proteste, med drugim v Iraku, Libanonu in Iranu. Prejšnji teden so protestniki na švedsko veleposlaništvu v Bejrutu vrgli molotovko, konec tedna pa je teroristična mreža Al Kaida pozvala k napadom na skandinavsko državo. Švedske oblasti so pred tem 1. avgusta okrepile nadzor na meji.

Švedska vlada je sicer skrunitve Korana obsodila kot žaljiva in nespoštljiva dejanja ter jasne provokacije. Vendar pa je svojo odločitev, da tovrstne proteste dovoli, obenem branila kot izraz ustavnih pravic do svobode zbiranja, izražanja in protestov. Ob tem je sicer obljubila, da bo proučila pravne možnosti za ustavitev protestov, ki vključujejo sežiganje svetih besedil.

O ukrepih proti skrunitvi islamske svete knjige medtem razmišljajo tudi na Danskem, kjer je v zadnjih mesecih prav tako prišlo do več incidentov. V luči protestov v večinsko muslimanskih državah je Köbenhavn nedavno prav tako okrepil mejni nadzor.