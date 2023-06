Ali to dejanje ogroža vstop Švedske v zvezo Nato?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turški zunanji minister Hakan Fidan je danes obsodil protest pred glavno mošejo v Stockholmu, na katerem je moški sežgal več strani Korana ter to označil za gnusno in zavrženo dejanje. Švedska policija, ki je sicer odobrila protest, pa je proti moškemu, ki je zažgal sveto knjigo islama, sprožila preiskavo zaradi agitacije proti etnični skupini.

"Nesprejemljivo je dovoliti takšna protiislamska dejanja pod pretvezo svobode izražanja. Zatiskanje oči pred takšnimi grozljivimi dejanji pomeni sokrivdo," je na Twitterju zapisal turški zunanji minister.

Koran je zažgal 37-letni Salwan Momika, ki je pred nekaj leti iz Iraka pobegnil na Švedsko. Policijo je zaprosil za dovoljenje za to dejanje, da bi izrazil svoje mnenje o Koranu in poudaril pomen svobode govora. "To je demokracija. Če nam bodo rekli, da tega ne smemo početi, je v nevarnosti," je še dodal.

Sežig Korana na dan začetka praznovanja

Švedska policija je ugodila njegovi prošnji in v odločitvi pojasnila, da varnostna tveganja v povezavi s sežigom Korana niso takšne narave, da bi po veljavni zakonodaji upravičila zavrnitev protesta.

Momika je nato pred glavno mošejo v Stockholmu, ob prisotnosti policije in približno ducatu nasprotnikov protesta, Koran poteptal, vanj vstavil slanino in zažgal več strani. Potem ga je zaprl in brcal kot nogometno žogo, pri tem pa mahal s švedsko zastavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sveto knjigo je zažgal ravno na dan, ko muslimani začenjajo praznovanje enega svojih najpomembnejših praznikov, štiridnevnega kurban bajrama.

"Dokler boste dovolili sežig svete knjige, ne boste člani Nata"

Kljub temu da je policija protest odobrila, je popoldne sporočila, da je proti Momiki sprožila preiskavo zaradi "agitacije proti etnični skupini". Prav tako naj bi ga preiskovala zaradi kršitve začasne prepovedi kurjenja, ki je v veljavi od začetka vročinskega vala.

Podoben protest je na Švedskem potekal že januarja, ko so protestniki pred turškim veleposlaništvom sežgali sveto knjigo islama. Po sežigu so sledili večtedenski protesti muslimanov v več državah in pozivi k bojkotu švedskih izdelkov, Turčija pa je zavrnila podporo Švedski za članstvo v Natu.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je takrat Švedski sporočil, naj se za vstop v Nato ne trudi zaman. "Dokler boste vi in vaše varnostne sile dovolili, da se zažge in raztrga moja sveta knjiga, Koran, ne bomo potrdili vaše vključitve v Nato," je dejal.