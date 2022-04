Zažiganje Korana: Kaos na Švedskem, ranjenih devet policistov

Protestniki v mestu Örebro v osrednji Švedski, ki so demonstrirali proti nameri skrajne desničarske skupine Trdna linija, da zažge Koran, so se v petek spopadli s policijo, pri čemer je bilo devet policistov ranjenih, več policijskih vozil pa je bilo zažganih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Demonstranti – po poročanju lokalnih medijev je sodelovalo približno 200 ljudi – so se pozno zvečer razšli, protesti pa so potekali tudi v glavnem mestu Stockholm.

Množična zborovanja so se odvijala tudi v četrtek v mestu Linkoping na vzhodni obali Švedske. Tam so morali tri policiste odpeljati v bolnišnico, dve osebi pa so aretirali.

Dobil dovoljenje za zažig Korana

Nasilni protesti so posledica naraščanja napetosti v državi, odkar je znani desničarski skrajnež Rasmus Paludan dobil dovoljenje za zborovanje, na katerem je nameraval zažgati izvod Korana.

Predsednica švedske vlade Magdalena Andersson se je na nasilje odzvala z besedami: "Na Švedskem lahko ljudje izražajo svoja mnenja ne glede na to, ali so dobra ali slaba, to je del naše demokracije. Ne glede na to, kaj menite, se nikoli ne smete zateči k nasilju."

Dodal je, da je nasilen odziv protestnikov točno to, kar si Paludan želi.