"Zavetišče ponujajo v zameno za spolni odnos," so dobrodelnim organizacijam zaupale begunke, ki so iz Ukrajine prišle na Poljsko. V 90 odstotkih so tisti, ki bežijo iz Ukrajine, ženske in otroci, nekateri med njimi pa so tarča trgovcev z ljudmi, doživljajo zlorabe in psihološke travme. Poleg tega je veliko otrok iz Ukrajine pobegnilo samih, kar pomeni dodatno ogroženost, so navedli v Visokem komisariatu Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Nemogoče je oceniti, koliko ukrajinskih žensk in otrok bi lahko bilo žrtev trgovcev z ljudmi. Za zdaj je, kot poroča UNHCR, znanih malo primerov. Dodali so, da begunce nenehno opozarjajo na nevarnost plenilcev in kriminalnih mrež, ki bi lahko poskusili izkoristiti njihovo ranljivost oziroma jih privabiti z obljubami brezplačnega prevoza, nastanitve, zaposlitve in drugih oblik pomoči.

Na tisoče ljudi, ki bežijo pred vojno, je ogroženih, so dejali v UNHCR. Nekateri otroci so pobegnili, mnogi so še vedno pogrešani, izgubljeni v kaosu ukrajinskega pogosto neorganiziranega socialnega sistema.

"Že pred vojno sta bila v ukrajinskih sirotišnicah velika težava prisilno delo in trgovina z ljudmi za prostitucijo," je dejal Eric Rosenthal, direktor organizacije Disability Rights International (DRI) iz Washingtona, zdaj pa je nevarnost, da bodo otroci tarča trgovine z ljudmi, še večja, je dodal.

"Zavetišče v zameno za spolni odnos"

Nekatere otroke so že premestili v sirotišnice v Romuniji in Moldaviji, kjer je "trgovina z ljudmi velik problem", je dodal Rosenthal.

Thomas Hackl iz romunskega Karitasa je dejal, da je njegova ekipa na meji z Romunijo pred kratkim ustavila domnevnega trgovca z ljudmi, ki je poskušal odpeljati dve mladi Ukrajinki v Italijo.

"Preprodajalci se pomešajo med prebivalce, ponujajo prevoze. Bilo je veliko znakov, zaradi katerih nismo verjeli temu človeku, preveč je vztrajal, hotel ju je odpeljati na določeno mesto," je dejal.

V dobrodelni organizaciji so med drugim povedali, da so jim begunke, ki so prispele na Poljsko, povedale, da so jim ponudili "zavetišče v zameno za spolni odnos".

Na tisoče ljudi, ki bežijo pred vojno, je ogroženih, so dejali v UNHCR. Foto: Reuters

V tujino so odpeljali najmanj osem tisoč mladoletnikov

Po podatkih UNHCR je v Ukrajini več kot sto tisoč otrok v sirotišnicah, internatih ali domovih za invalide, kar je največ v Evropi. Mnogi veljajo za tako imenovane socialne sirote. Njihovi starši ali drugi sorodniki so živi, ​vendar ne morejo skrbeti zanje. Ukrajina namreč velja za eno najrevnejših evropskih držav.

Od ruskega napada na Ukrajino je bilo po uradnih podatkih v tujino odpeljanih najmanj osem tisoč mladoletnikov. Približno 31 tisoč so jih vrnili staršem, uradniki pa ocenjujejo, da je najmanj 2.500 otrok ujetih na aktivnih bojnih območjih in da jih je treba evakuirati.

Konec marca je Marieta, voditeljica sirotišnice v Nižinu, vedela, da mora ukrepati hitro. Vodila je dom za otroke, katerih družine so bile prerevne, da bi skrbele zanje, ali so se borile z odvisnostjo od drog. Medtem ko so nekatere družine prišle po svoje otroke, jih je sedem, starih od pet do 14 let, ostalo za njimi.

"Otroci so lahko slišali strele in eksplozije. Zanje je bilo to grozljivo," je povedala za AFP. Otroke so naložili na avtobus, zagrnili zavese in jih odpeljali v kraj nedaleč od slovaške meje, skoraj tisoč kilometrov stran.

"Otroci na srečo niso videli uničenih hiš in mrtvih ljudi," je povedala Marieta.

"Tri dni po našem odhodu so Rusi vstopili v Nižin. Če bi ostali dlje, bi nas ujeli," je dodala.

V Vorzelu, ki leži severozahodno od Kijeva, so drugi dan ruske invazije streljali na dom za otroke, mlajše od štirih let. "Na srečo otrok in osebja ni bilo notri," je povedala Halina Postoliuk, direktorica doma.

Šele 9. marca je bilo dovolj varno, da so lahko evakuirali 55 dojenčkov in 26 malčkov. Najprej v Kijev in nato v zahodno Ukrajino.

Za odpravo tega problema je treba storiti več

Nacionalni organi se aktivno bojujejo proti trgovini z ljudmi, vendar je treba storiti več za odpravo tega problema, so poudarili. Humanitarci, vključno z UNHCR in drugimi, povečujejo svoje zmogljivosti za podporo nacionalnim prizadevanjem v sodelovanju s partnerji.

Vse sosednje in prizadete države morajo zagotoviti takojšnjo identifikacijo, registracijo, zaščito in ustrezno oskrbo otrok, ki potujejo sami ali ločeni od staršev in družin. Države bi morale najti najboljše rešitve za te otroke in okrepiti nacionalne sisteme zaščite otrok, da bi se odzvali na njihove potrebe.

Prav tako je treba okrepiti sisteme preverjanja za registracijo in pregled organizacij, podjetij in posameznih prostovoljcev, ki podpirajo begunce. Sem spadajo avtobusi in enoprostorci, ki begunce brezplačno prevažajo z mejnih točk in naprej v druge evropske države. Begunci morajo imeti možnost varnega potovanja, ne da bi bili zaskrbljeni, da bodo kriminalne mreže izkoristile njihov obupni položaj. Velikodušnost in solidarnost do ukrajinskih beguncev sta bili navdihujoči, vendar morajo države preprečiti, da bi plenilski posamezniki in kriminalne mreže izkoriščali razmere.