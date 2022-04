"Sprejeli smo najpomembnejšo odločitev v življenju" #vŽivo

Danes je 51. dan ruske invazije v Ukrajini. Še vedno odmeva utopitev ruske raketne križarke, najpomembnejše ruske ladje v Črnem morju. Rusi trdijo, da je na ladji izbruhnil požar, iz Ukrajine pa so sporočili, da so ladjo zadele ukrajinske rakete. Ponoči je svoj narod znova nagovoril predsednik Volodimir Zelenski. Poudaril je, da bi morali biti Ukrajinci ponosni, da so preživeli 50 dni vojne in dodal, da so 24. februarja sprejeli najpomembnejšo odločitev v življenju. Ponoči je bilo alarm za zračni napad slišati po vsej Ukrajini.