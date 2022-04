Sirene za zračni napad opozarjajo brez prestanka. Nove eksplozije v Kijevu in Lvivu. #vŽivo

52. dan ruske invazije so se po vseh večjih mestih v Ukrajini znova oglasile sirene za zračni napad; v Kijevu, Harkovu, Odesi, Mikolajevu, Lvivu, v Zaporožju, ... Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petkovem intervjuju za CNN dejal, da je v sedemtedenski ruski invaziji na Ukrajino umrlo med dva in pol do tri tisoč ukrajinskih vojakov, na desettisoče je ranjenih. Podatkov o civilnih žrtvah ni, je še povedal in da so izgube ruske vojaške izgube mnogo večje, ubitih naj bi bilo do 20 tisoč ruskih vojakov. Moskva je sicer prejšnji mesec sporočila, da je bilo ubitih 1.351 ruskih vojakov, 3.825 pa ranjenih. Vojaške razmere na jugu in vzhodu države so "še vedno zelo težke," je še ocenil Zelenski in pohvalil svoje oborožene sile. "Uspehi naše vojske na bojišču so res pomembni, zgodovinsko pomembni, a še vedno nezadostni, da odstranimo okupatorja iz naše države," je v večernem videonagovoru povedal Zelenski.