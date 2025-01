Štiri indijske državljanke, migrantke, ki so bile po t. i. balkanski poti namenjene v Italijo, so sredi lanskega decembra v okolici Sežane ugrabili neznanci in zanje zahtevali denar. Šele ko so njihove družine denar nakazale, so jih ugrabitelji izpustili, poroča 24.ur.

O pretresljivem dogodku so spregovorile za italijanski časnik La repubblica, da se je to res zgodilo, pa so danes za 24ur potrdili tudi koprski policist.

"Lahko potrdim, da gre za elemente kaznivega dejanja ugrabitve, in v tej smeri tudi teče policijska preiskava," je za omenjeni medij povedal Dejan Grandič, vodja sektorja kriminalistične policije PU Koper. Slovenska in italijanska policija storilce še iščeta. Ugrabitelji naj bi bili tihotapci, ki so migrantke prepeljali čez mejo in zato zahtevali denar.

Migrantke so ugrabili v gozdu na obrobju Sežane. Tolpa moških jih je zaprla v zapuščen objekt in zanje zahtevala denar. Šele ko so njihove družine plačale več tisoč evrov, so jih izpustili. Slovenski policisti so jih nato prestregli na poti, dogodek pa so štiri indijske državljanke tudi prijavile.