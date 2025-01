Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so na podlagi prijave vloma v hišo prijeli dve osebi, tretji osumljenec je s kraja pobegnil in ga policija išče, tudi s helikopterjem.

Več podrobnosti o dogodku, v katerem po prvih podatkih ni bil nihče poškodovan, bo znanih jutri, so še zapisali na policiji.