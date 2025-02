Bruseljsko tožilstvo je za AFP potrdilo, da je bil ponoči v pretežno delavskem okrožju Anderlecht v jugozahodnem delu Bruslja umorjen moški. Tamkajšnji župan Fabrice Cumps je dejal, da gre verjetno za obračune med mafijci in pripadniki kriminalnih tolp. To je namreč že četrti tovrsten incident v zadnjem tednu.

Pri bruseljski postaji podzemne železnice Clemenceau, prav tako v okrožju Anderlecht, so v četrtek v streljanju huje ranili moškega. Pred tem sta pri tej postaji v sredo neznanca z avtomatskima puškama streljala v zrak in nato pobegnila, v noči na sredo pa so v streljanju lažje ranili dve osebi v okrožju Saint-Josse.

A shooting incident at the metro station in the Anderlecht area of ​​Brussels, the capital of Belgium, when two terrorists opened fire.



The station was closed and a hunt is underway for the two terrorists. pic.twitter.com/JeZEG344Pq