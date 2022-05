Juventus rešuje sezono: 259. derbi za Italijo z dodatno težo

To bo 259. derbi za Italijo (Derby d`Italia). Odigran bo na olimpijskem stadionu v Rimu. Juventus in Inter Milan sta prvič med sabo igrala že leta 1909. V finalu pokala se bosta udarila prvič po letu 1965.

Pod dodatnim pritiskom je gotovo Juventus, saj je zanj to edina preostala priložnost, da to sezono nekaj osvoji. Nazadnje so brez ene same lovorike ostali v sezoni 2010/2011. V italijanski serie A so namreč šele četrti. Stara dama je sicer osvojila pet od zadnjih sedmih italijanskim pokalov.

Inter se v zaključku sezone bori še za italijanski scudetto. Pred zadnjima dvema krogoma serie A ima dve točki zaostanka za vodilnim AC Milanom.

V tej sezoni so se pomerili že trikrat: nazadnje je Inter zmagal z 1:0, na jesenski tekmi lige pa je bilo 1:1. Igrali so še italijanski superpokal, ki so ga Milančani januarja dobili z 2:1.

Italijanski pokal, finale:



Sreda, 11. 5.:

21.00 Juventus - Inter Milano