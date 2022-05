Slovenski obračun v Milanu, ki lahko Handanoviću omogoči skok na vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo s "slovenskim" srečanjem med Interjem Samirja Handanovića in Empolijem, za katerega igrata Leo Štulac in Petar Stojanović začel že 36. krog italijanskega prvenstva. Inter bi z morebitno zmago vsaj do nedelje skočil na vrh serie A, pred Milan, ki ima trenutno dve točki prednosti pred klubom slovenskega vratarja. Nogometaši Milana se bodo sicer v nedeljo udarili z Verono.