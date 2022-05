Milan ostaja številka 1, Stojanović dobil rdeči karton

Zadnji trije nasprotniki vodilnega AC Milana v sezoni so Verona, Atalanta in Sassuolo. Nekdanji trener Milana Arrigo Sacchi je pred dnevi dejal, da "Milan igra evropski nogomet, medtem ko je Inter obtičal v šestdesetih letih". Rossoneri igrajo za svoj prvi naslov po 11 letih. Inter pa do konca lige čakajo še Empoli, Cagliari in Sampdoria.

Petar Stojanović Foto: Guliver Image Z goli bogatejša je bila tekma med Empolijem in Torinom, s 3:1 jo je dobil slednji. Torinčani so izkoristili številčno prednost, potem ko je bil najprej v 59. minuti izključen Valerio Verre, v 86. minuti pa je po drugem rumenem kartonu pordečel še Petar Stojanović. Empoli, pri katerem je Leo Štulac vstopil v igro v 78. minuti, je sicer povedel v 56. minuti z zadetkom Szymona Zurkowskega, za preobrat sta poskrbela gola Andree Belottija v 79. (11-m) in 87. minuti, isti napadalec pa je nato "hat-trick" dopolnil v 96. minuti.

Pred tem je četrtouvrščeni Juventus z 2:1 premagal Venezio, za katero je Domen Črnigoj igral do 64. minute. Oba gola za Torinčane je prispeval branilec Leonardo Bonucci, ki je tako lepo obeležil svoj 35. rojstni dan.

V soboto je Cagliari izgubil proti Veroni z 1:2, Napoli si je z zmago s 6:1 proti Sassuolu zagotovil igranje v ligi prvakov, Sampdoria je z 1:0 dobila mestni derbi z Genoo, Spezia pa je izgubila proti Laziu s 3:4, pri čemer je en zadetek za goste prispeval Ciro Immobile, s 27 goli prvi strelec lige.

Italijansko prvenstvo, 35. krog: Sobota, 30. 4.:

Cagliari : Verona 1:2 (0:2)

Napoli : Sassuolo 6:1 (4:0)

Sampdoria : Genoa 1:0 (1:0)

Rok Vodišek (Genoa) je bil na klopi.

Spezia : Lazio 3:4 (2:1) Nedelja, 1. 5.:

Juventus : Venezia 2:1 (1:0)

Domen Črnigoj (Venezia) je igral do 64. minute.

AC Milan : Fiorentina 1:0 (0:0)

Empoli : Torino 1:3 (0:0)

Petar Stojanović (Empoli) je dobil dva rumena kartona (86. min). Lep Štulac (Empoli) je igral od 78. minute.

Udinese - Inter

AS Roma - Bologna Ponedeljek, 2. 5.:

Atalanta - Salernitana