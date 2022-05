Samir Handanović za Inter brani od leta 2012, pred tem je bil vrsto let član Udineseja. S kapetanskim trakom je lani milanski klub popeljal do naslova državnega prvaka. Prejšnji teden je zaradi težav s hrbtom izpustil eno tekmo in Inter je z 1:2 izgubil z Bologno. Že v nedeljo se je vrnil med vratnici in Udinese so premagali z 2:1. Pred zadnjimi tremi krogi serie A v boju za prvaka zaostajajo točko za vodilnim AC Milanom.

Lani je Handanović dvignil italijanski scudetto. Foto: Reuters Handanović ima sicer že 37 let in je reprezentančno kariero sklenil leta 2015. Kariere v Interju pa očitno še ne bo. Italijanski športni časnik Gazzetta piše, da bo podaljšal pogodbo in v Milanu ostal do junija 2023. Njegova prva naloga pa bo, da pomaga svojemu nasledniku. To je 26-letni kamerunski vratar Andre Onana, ki poleti v Inter prihaja iz Ajaxa.

Kdo bo prvi vratar v naslednji sezoni, še ni jasno. Onana v zadnjem letu in pol ni veliko branil, saj ga je Uefa suspendirala, ker je bil pozitiven na prepovedano snov. Pozneje mu je kazen skrajšala na devet mesecev, saj naj bi po pomoti zaužil ženino zdravilo. Prej ali slej bo torej prvi vratar Interja Onana. Handanovića klub tako vidi predvsem v vlogi mentorja. Kot piše Gazzetta, je priljubljeni Sarma privolil tudi v znižanje plače s 4,2 na tri milijone evrov na sezono.