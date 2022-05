Slovenec prvič okuša legionarski kruh in že piše pokalno pravljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvaki in pokalni zmagovalci v evropskih državah

V prejšnjem tednu je postalo v Evropi znanih pet novih državnih prvakov in pet novih pokalnih. Med dobitniki lovorik bi se lahko precej nepričakovano, le dober mesec po tem, ko je prevzel ciprskega prvoligaša Ethnikos Achna, znašel tudi slovenski trener Andrej Razdrh. Uvrstil se je v finale ciprskega pokala, kjer se bo pomeril z Omonio, pri kateri se dokazuje njegov rojak, izkušeni slovenski legionar Tim Matavž.

Slovenski strateg Andrej Razdrh, ki je v 1. SNL vodil Olimpijo, Tabor in Domžale, se je v začetku aprila prvič, odkar deluje v nogometu, preselil v tujino. Izbral je ponudbo kluba Ethnikos Achna in se preselil na Ciper. Prevzel je prvoligaški klub, s katerim se krčevito bojuje za obstanek in mu v končnici prvenstva ne kaže najboljše, saj v ligi za obstanek zaseda predzadnje mesto, povsem drugače pa je v pokalnem tekmovanju, kjer je poskrbel za pravljično zgodbo, nepričakovan preboj v finale. Zgolj po enem mesecu je spravil navijače v izjemno razpoloženje, saj jih od lovorike, s tem pa tudi Evrope, loči le še ena zmaga.

Razdrh bi s tem postal drugi slovenski strateg, ki bi se lahko v tej sezoni pohvalil z lovoriko na delu v tujini. Ante Šimundža je z Ludogorcem nedavno postal prvak v Bolgariji in nadaljeval šampionski niz, saj je bil lani v Sloveniji najboljši z Muro.

Ante Šimundža je že tretjo sezono zapored sklenil z lovoriko. Najprej je z Muro osvojil pokal (2020), nato je postal prvak Slovenije (2021), letos pa je najboljši v Bolgariji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Luka Elsner je s Standardom končal belgijsko prvenstvo na skromnem 14. mestu, kar ne zadovoljuje visokih pričakovanj navijačev enega od največjih belgijskih klubov, na Cipru pa delujeta Darko Milanič in Andrej Razdrh. Če je dolgoletni in zmagoviti trener Maribora s Pafosom oddaljen od lovorik in v ciprski ligi za prvaka, ki jo sestavlja šest najboljših klubov, zaseda trenutno zadnje mesto, pa bi se lahko 45-letnemu Vrhničanu posrečila pravljična zgodba.

Razdrh ali Matavž? Štoru se nasmiha naslov.

Občasni slovenski nogometni reprezentant Tim Matavž, ki je leta 2010 branil slovenske barve na SP v Južni Afriki, je v ciprskem prvenstvu dosegel dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar V 1. SNL je nazadnje vodil Domžale, s katerim ni dosegal želenih rezultatov in izgubil službo, nato pa se je v slovenskem nogometnem okolju najpogosteje pojavljal v medijih kot strokovni komentator na televiziji. V začetku aprila je začel novo trenersko poglavje v karieri, se odpravil v tujino, kjer je v ciprskem pokalu pred velikim podvigom. V polfinalu je v nasprotju z napovedmi nadigral AEK iz Larnake. Premagal ga je dvakrat, z 2:1 in 3:1, in se v velikem slogu uvrstil v finale, kjer ga 25. maja čaka boj za lovoriko proti Omonii. Tako bo pokalno lovoriko zagotovo osvojil en Slovenec, vprašanje je le, ali trener Razdrh (Ethnikos) ali napadalec Tim Matavž (Omonia). Kluba sta se prejšnji mesec dvakrat pomerila v prvenstvu. Omonia je zmagala doma z 1:0, pri Ethnikosu pa se je dvoboj končal brez zadetkov.

Na Cipru bi se lahko z lovoriko pohvalil še en Slovenec. Luka Štor, posojeni napadalec Dynama Dresdna na začasnem dokazovanju pri Apollonu, ima pred najbližjim zasledovalcem Apoelom dve tekmi pred koncem sezone štiri točke prednosti. Primorec je za klub iz Limassola, ki je v nedeljo v velikem derbiju ugnal Apoel s 3:2 in se približal naslovu, na sedmih tekmah v jesenskem delu dosegel en zadetek, letos pa ni dočakal priložnosti.

Ljubljančan končno osvojil francoski pokal

V prejšnjem tednu so državne nogometne prvake dobili v petih državah. V Albaniji je ciljno črto prvoligaškega maratona kot prva prečkala Tirana, v Azerbajdžanu je najboljši Qarabag, v Grčiji je bil razred zase Olympiakos iz Pireja, na Kosovu Ballkani, na Portugalskem pa je v velikem slogu, z vedno sladko in prestižno zmago na gostovanju pri največjem tekmecu Benfici, naslov najboljšega proslavljal Porto.

V prejšnjem tednu je bilo podeljenih tudi pet pokalnih lovorik. V Franciji se je veselil Nantes, ki je na Stade de Francu premagal Nico, lovorike pa se je razveselil tudi tretji vratar kanarčkov Denis Petrić, 33-letni Ljubljančan, ki se je v mladosti odločil za nastop za mlado srbsko izbrano vrsto, od leta 2004 pa se venomer dokazuje v Franciji. Z Angersom in Guingampom je izgubil v finalu francoskega pokala, z Nantesom, kjer ni kandidiral za sobotni finale, pa se mu je končno izpustila želja.

V Armeniji je pokal osvojil Noravark, na Slovaškem Spartak Trnava, ki je s tem serijskemu prvaku Slovanu iz Bratislave preprečil osvojitev dvojne krone, na Poljskem je bil najboljši v pokalu Rakow Czestochowa, na Severnem Irskem pa Crusaders.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih (Švedska, Norveška, Finska, Belorusija, Gruzija, Litva, Latvija, Estonija, Kazahstan, Islandija ...).

V Evropi bi lahko v tej sezoni osvojilo dvojno krono veliko klubov. Z omenjenim dosežkom se že lahko pohvalita Šeškov Salzburg v Avstriji in The New Saints v Walesu, med kandidati pa še vedno ostaja tudi Koper, saj ima dva kroga pred koncem prvenstva pred Mariborom dve točki prednosti, v finalu pokala pa se bo 11. maja v Celju pomeril z ljubljanskim Bravom.