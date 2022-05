"Mariboru ne bom nikoli čestital za ta naslov,'' je po zadnji tekmi Kopra v prvenstvu, ko so kanarčki remizirali z Bravom in za prvakom Mariborom zaostali tri točke, dejal jezni predsednik Maribora Ante Guberac. Grozi celo s sodiščem. Športni direktor Maribora Marko Šuler mu odgovarja, kako si je Maribor priigral naslov brez podlih igric, jezne napovedi prvega moža Kopra pa označil za poskuse iz obupa.

Mariborčani so novi državni prvaki. V zadnjem krogu so še povečali prednost pred Koprom, ki se je lahko še prejšnji teden pohvalil z dvema točkama naskoka, nato pa po nenačrtovanem domačem spodrsljaju proti Radomljam padli na drugo mesto. Na koncu so Primorci za vijolično četo zaostali tri točke, sezono pa končali s pokalno lovoriko in drugim mestom v prvenstvu.

Guberac o Mariboru:

"To so zame poskusi iz obupa"

Prvi mož Kopra Ante Guberac je prepričan, da bi bilo marsikaj drugače, če se Mariborčani ne bo okoriščali nekaterih potez kot so denimo nagrajevanje nasprotnikov in ponujanje pogodb igralcem Mure. Primer Marka Zalokarja, ki je dan pred srečanjem z Mariborom sporočil klubu, da bo po koncu sezone postal vratar vijolic in da ne bo branil na tekmi zadnjega kroga, je tako pošteno razburkal nogometno nedeljo, prekmursko-štajerski derbi, na katerem se je odločalo o naslovu, je tako dobil nepričakovano vroč in buren uvod.

''To so stvari, ki si jih oni želijo delati. Poznam stvari od nazaj, tudi iz druge plati. So podle. To so zame poskusi iz obupa. Ne morem reči, da si Koper ne bi zaslužil naslova. Bili so resen tekmec in sem vesel, da so se uvrstili v Evropo, kjer bodo lahko resno nastopali. Na koncu pa je igrišče le oddelalo svoje. Maribor je postal zasluženo prvak brez podlih igric, ki se omenjajo, saj bi drugače s tem razvrednotili naš uspeh. Uspeh, ki je od vseh nas,'' športni direktor Maribora Marko Šuler odločno odgovarja, kako je najtrofejnejši slovenski klub do 16. državnega naslova, prvega po letu 2019, ki je razveselil mesto ob Dravi, prišel zasluženo, po povsem športni poti, brez zakulisnih igric, katere je omenjal predsednik Kopra.

"Maribor je postal zasluženo prvak brez podlih igric, ki se omenjajo, saj bi drugače s tem razvrednotili naš uspeh. Uspeh, ki je od vseh nas,'' pravi Šuler. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

''To so bile bombe, bombice. Ogromno je bilo takšnih stvari, ki so za moje pojme neverjetne in ne spadajo na igrišče, a sem jih navajen. Na koncu pa je igrišče povedano svoje. To je dokaz o stabilnosti ekipe, da ni podlegla temu. Na koncu smo zasluženo prvaki,'' je ponovil prvi športni direktor Maribora po Zlatku Zahoviću, ki je doživel to čast in privilegij, da je proslavljal državno zvezdico.

Glede Zalokarja je že bil v navezi z Muro

Glede Marka Zalokarja, ki bi lahko postal prvi poletni novinec v Ljudskem vrtu, je snovalec kadrovske politike pri NK Maribor, je priznal, da so stekli pogovori z Muro. ''Bil sem v navezi s klubom, z Muro, z igralcem pa bom stopil v stik zdaj, ker sem hotel ostati pošten do konca, do konca prvenstva. Moramo reagirati glede vratarjev (prvi čuvaj mreže Ažbe Jug nam je sporočil, da bi lahko okrevanje po hudi poškodbi trajalo še najmanj štiri mesece, op. p.). Iti v Evropo le z dvema vratarjema je nemogoče. Marko je posledica, da razmišljamo naprej, je pa nekaj stvari že dorečenih ali pa se pripravljajo, tako da bo v naslednjih dneh pestro,'' obljublja zanimiv prestopni rok, a ne spet tako izdaten, kakršen je bil lani, ko je zamenjal ogromno igralcev.

Namesto Marko Zalokarja je danes za Muro med vratnici stopil šele 17-letni Vid Šumenjak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Takrat sem šel v veliko tveganje. To je bila najtežja odločitev, ki sem jo sprejel, odkar sem športni direktor. A se je srečno razpletlo. Dokazali smo, da je bila odločitev pravilna,'' si je nekdanji reprezentant in dirigent mariborske obrambe, s katero je nastopal tudi v ligi prvakov, oddahnil, ko so vijolice prvič, odkar je nogometne čevlje zamenjal za direktorsko vlogo, osvojile prvenstvo in prekinile triletno sušo (ne)osvajanja lovorik. Zdaj bo pred njim nov cilj, novi poslovni izzivi. Zadržati v klubu najboljše igralce, ki nastopajo v vijoličnem dresu kot posojeni igralci, in bi bili lahko deležni mikavnih ponudb iz tujine.

