Maribor je s tremi točkami pred Koprom prvak Slovenije za sezono 2021/2022. V zadnjem krogu so premagali Muro, medtem ko je Koper remiziral z Bravom in krog prej s porazom proti Radomljam zapravil prvo mesto na lestvici. Predsednik koprskega prvoligaša Ante Guberac je bil po tekmi v Šiški besen kot ris. "Mariboru ne bom nikoli čestital za ta naslov. Žal, da je tak klub, ki je bil ponos Slovenije, danes padel na raven dobesedno prostitutke. In je zadnjih 14 dni prodajal svoje ime in ugled. Škoda in žal za slovenski nogomet."

"Maribor je podkupoval igralce Mure, jim ponujal pogodbe"

Maribor slavi v Murski Soboti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor zasluženo prvak, smo vprašali Guberca? "Zame ni! Vsi smo priča, kar se je dogajalo zadnjih 14 dni v naši ligi. Tega si naša liga ne zasluži, saj je ena najbolj spoštovanih v tem delu Balkana. Škoda, da je prišlo do tega. Izkoristili bomo vsa pravna sredstva. Častnik Ekipa je vse detajlno predočil javnosti, Sloveniji, kar se je dogajalo pred tekmo med Koprom in Radomljami." Pisali so, da je Maribor Radomljam obljubil 80 tisoč evrov za zmago nad Koprom. "Da ne govorimo, da je Maribor podkupoval igralce Mure, to pomeni jim ponujal pogodbe. Zame je to sramota. To ne spada v našo ligo. Pravniki so mi že povedali, da obstajajo elementi, s katerimi bodo to izpodbijali. Naredili bomo vse, da dokažemo, da ni bilo vse, kot mora biti." Mura je večer pred tekmo z Mariborom res suspendirala vratarja Marka Zalokarja, češ da se je dogovoril z Mariborom za pogodbo in na zadnji tekmi ni želel igrati. Tako je v nedeljo med vratnicami Mure stal 17-letni Vid Šumenjak in dobil tri gole.

"Ti podatki resno ogrožajo našo ligo"

Koper v Ljubljani ni zadel. Foto: Grega Valančič/Sportida Guberac trdi, da Zalokar ni edini član Mure, ki so mu v NK Maribor v zadnjih dneh ponujali pogodbo za naslednjo sezono. Pa ima dokaze, da je Maribor res igral umazano igro? "Seveda je igral umazano igro. Če bi kdo lahko igral umazano, je imel Koper milijon razlogov, da bi igral umazano igro. Ampak ni igral, mi smo šli na pošteno igro. Zavedali smo se tekme pokala, da, ko bomo vzeli pokal, bosta Mura in Olimpija razbremenjeni. Da pa bo Maribor še dodatno nagrajeval naše nasprotnike, pa je sramota in ne spada v kodeks našega tekmovanja."

Še enkrat smo ga vprašali, ali ima dokaze. "Novinarji Ekipe pravijo, da imajo dokaze. Če pride do sodišča, bodo to tudi dokazali. Jaz imam Ekipo za spoštovan časopis in sem prepričan, da ne pridejo naprej z lažmi oziroma v javnost s podatki brez trdnih dokazov. Ti podatki resno ogrožajo našo ligo," je še enkrat poudaril Guberac. Pokal za prvaka je bil medtem v Murski Soboti seveda že podeljen Mariboru. "Nogometna zveza lahko podeli pokal in mi ne moremo nič vplivati. A mi se bomo usedli s pravniki, ki nam pravijo, da obstaja veliko elementov, da je sporno, kar se je dogajalo med Mariborom in Radomljami."

Iz NŠ Mure so po tekmi sporočili še, da je zadnjič za njih igral tudi Klemen Šturm. "Tekma Mure in Maribora je bila zadnja v čarno-bejlom za Klemna Šturma. Ob izteku pogodbe mu je bilo ponujeno nadaljevanje sodelovanja, a žal do dogovora ni prišlo."

"Pokal nam ni ničesar prinesel. Prinesel nam je samo težave."

Koper je postal pokalni prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida Koper je vendarle s pokalno lovoriko in drugim mestom na koncu prvenstva presegel pričakovanja z začetka sezone, ko so govorili, da si želijo priti v Evropo. "Pokal nam ni ničesar prinesel. Prinesel nam je samo težave. Ampak smo vseeno igrali pošteno igro. Fantom ne morem ničesar očitati. Fantje so dali vse od sebe. Za mene so oni prvaki Slovenije. Lahko pišejo, kar hočejo, za mene je Koper prvak." Razmišljali so, da bi v finalu pokala igrali z mladinci, a zaradi spoštovanja do navijačev tega niso storili. "Žal mi je predvsem zaradi naših navijačev," poudarja predsednik Kopra.

"Bomo naslednje leto tudi mi sodelovali v umazanih igrah"

In enkrat poudarja: "Na terenu bi morala biti krona naša. Celo prvenstvo smo bili konstantni in smo igrali najboljši nogomet. Žalostno, da smo na tak umazan način ostali brez tega. Če na koncu ne bo nihče plačal zaradi tega, bomo naslednje leto tudi mi sodelovali v takih umazanih igrah. In nam nogometna javnost ne bo mogla ničesar očitati, saj je očitno to dovoljeno. Če ne bomo ničesar dosegli, bomo tudi mi drugo leto igrali umazane igre, da pridemo do tega, do česar je danes prišel Maribor."