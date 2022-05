"Nismo imeli ekipe, veliko igralcev je zapustilo klub, ni bilo pogodb, izplačila niso bila redna," se z grozo spominja stanja, na katerega je naletel lansko poletje, ko je Gorico pripravljal na veliki cilj, ekspresno vrnitev v 1. SNL. A Miran Srebrnič, ikona novogoriškega kluba in ljubljenec navijačev, ni jadikoval. Stisnil je zobe, prepričal starejše igralce iz domačega okolja, da so oblekli dres vrtnic, pridružilo se jim je še nekaj novincev, med njimi ni manjkalo neznanih obrazov, po slabem letu pa so lahko v Novi Gorici nazdravljali s šampanjcem. Vrtnice so postale drugoligaški prvak. Jih čaka lepša prihodnost? ''Upam, a ni vse odvisno od mene,'' sporoča Srebrnič.

V mestu vrtnic uživa status nogometne legende. Predstavlja ikono Gorice, s katero je doživel marsikaj lepega kot igralec in kot trener. ''To je najlepši občutek, ki ga lahko doživiš, če deluješ v nogometu,'' je Miran Srebrnič ponosen, da je lahko navijačem vrnil to spoštovanje in energijo na najboljši mogoč način. Z drugoligaškim naslovom Gorice, po katerem se štirikratni državni prvaki vračajo tja, kjer so tekmovali veliko večino obdobja državne samostojnosti.

Gorica je v preteklosti podarila slovenskemu nogometu številne reprezentante. Tudi Mirana Srebrniča (od leve proti desni), Mirana Burgića, Andreja Komca, Mateja Mavriča Rožiča, Tima Matavža in Valterja Birso. Foto: Vid Ponikvar

''Uresničili smo svoj cilj, a nam ni bilo lahko. Ko se spominjam, kako smo bili lani poleti v težkem položaju, čutim ogromno zadovoljstvo nad vsem, kar nam je uspelo,'' se je novogoriški junak z mislimi preselil v turbulentno poletje 2021, ko v mestu vrtnic ni vladalo pretirano prijetno nogometno ozračje.

Po izpadu so morali na novo sestaviti ekipo

Gorico, ki je v tej sezoni v pokalu izpadla proti poznejšemu finalistu Bravu, čakajo v prihodnji sezoni prvoligaški izzivi. Tako se bo lahko Etien Velikonja znova srečeval z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Andražom Kirmom v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida S kakšnimi ovirami se je spopadal ljubljenec Gorice, ko se je vrnil na trenerski stolček? ''Ekipa je izpadla iz prve lige, veliko igralcev je zapustilo klub. Nismo imeli ekipe, tako da smo jo morali na novo sestaviti. Ni jih bilo malo, ki niso hoteli ostati z nami, pogodb ni bilo, tako da smo morali začeti s starejšimi domačimi igralci. Dodajali smo jim novince, nekateri so bili še neznani, večinoma iz druge lige, a se je pozneje izkazalo, da so kar dobro napredovali,'' se je v duhu skromnosti, njegovega zaščitnega znaka, ki ga je spremljal že v igralski karieri, ko je bil eden najboljših slovenskih branilcev, a ni nikoli hotel medijsko preveč izstopati, popeljal po sezoni 2021/22, ki je Gorico vrnila med najboljše.

Njegovo zadovoljstvo je še toliko večje, saj se je znova prebudil novogoriški nogometni bazen, ki je v preteklosti polnil slačilnice mnogim velikanom in tudi slovenski izbrani vrsti. ''Krasno je, da mladince in kadete čakata še ta teden zelo pomembni tekmi. Če bi zmagali, bi prišli v prvo ligo, kar bi bilo odlično za regijo. Potem bi lahko bistveno lažje zadihali,'' bo stiskal pesti za klubski podmladek, da krene po stopinjah članske zasedbe in se vrne med najboljše.

V Sloveniji so le trije klubi, ki so vsaj štirikrat stopili na državni prestol. Le Maribor, Olimpija in Gorica. In prav lahko se zgodi, da bosta dva kluba iz omenjene trojice postala prvaka. Gorica je že postala kralj drugoligaške sezone, Maribor pa je na dobri poti, da v nedeljo osvoji prvo ligo.

Zaradi težkega gospodarskega stanja nima prave vrednosti

"Upam, da bo prva liga dala nek zagon, energijo v mestu, da se dvignemo na višjo raven in lahko normalno funkcioniramo," poudarja 52-letni Primorec, ki nosi v srcu novogoriški klub. Foto: Mario Horvat/Sportida V prihodnji sezoni si želi ogromno sprememb. Zlasti tistih na področju organizacije in delovanja kluba. ''Kot trener si želim, da bi se klub uredil in postavil na višjo raven. V tej sezoni smo bili priča težkim situacijam, tudi na področju izplačil. To bi moralo biti urejeno. Upam, da bo prva liga dala nek zagon, energijo v mestu, da se dvignemo na višjo raven in lahko normalno funkcioniramo,'' se zaveda, da se v novogoriškem nogometu za razliko od slovitih let, ko je bil še igralec, delovanje kluba pa je usmerjal kapital osrednjega sponzorja HiT, ne cedita med in mleko. Trenutno.

''Doživljamo eno najtežjih gospodarskih situacij na Goriškem. Potem tudi nogomet nima tiste prave vrednosti. Gorica kot velik klub, ki je dvakrat izpadel, si tega ne sme dovoliti. Etiketa našega kluba z naslovi je prevelika. Zato moramo narediti nekaj, da se obdržimo v prvi ligi, potem pa v boljših časih napadati še višja mesta,'' je predstavil cilje za naslednjo sezono, v kateri želi biti Gorica bolj konkurenčna kot je bila nazadnje v sezoni 2020/21.

Takrat je osvojila zadnje mesto, do vidnejših uspehov niso pomagali tudi različni strategi, novogoriško ladjo sta večinoma manj uspešno vodila Srba Gordan Petrić in Aleksander Jović. Od tujcev, ki so v zadnjih letih vodili Gorico, se je v sezoni 2018/19 opekel tudi strateg iz BiH Nermin Bašić, ki mu gre to pomlad z Radomljami odlično.

Nermin Bašić je v tem letu z Radomljami spisal imenitno zgodbo, v ponedeljek pa jo je z zmago na Bonifiki (3:1) močno zagodel Kopru. Foto: Vid Ponikvar

''Trenerji, ki so prišli v Novo Gorico za mano, so imeli težave s tem, ker niso dobro poznali tega okolja. V njem se boriš s številnimi težavami. Sam to poznam, vem, kako Gorica diha. Moji nasledniki, tujci, tega niso vedeli. Zato je tudi tako izpadlo, čeprav Gorica ravno ni imela ekipe za izpad. Vsaka sredina ima pač svoje specifike, je pa težko spreminjati neko filozofijo,'' je opozoril na težavo, s katero se srečujejo trenerji, ko delujejo v novogoriškem nogometu, a ne poznajo dovolj podrobno vseh značilnosti tega okolja.

''Koper bi si ga bolj zaslužil kot Maribor''

Miran Srebrnič ostaja prepričan, da ima Koper še vedno velike možnosti za osvojitev naslova. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Bašić je nedavno z Radomljami v gosteh premagal Koper in žogico v boju za naslov državnega prvaka znova potisnil bližje Mariboru. Kateri od dveh kandidatov ima več možnosti za osvojitev naslov po mnenju Srebrniča, ki je v preteklosti vodil tudi kanarčke, pri Mariboru pa je bil v očeh nekdanjega športnega direktorja Zlatka Zahovića deležen številnih pohval za delo?

''Obeta se zelo zanimiva nedelja. Vse je še odprto. Obe ekipi čakata zahtevni gostovanji, sploh Maribor, ker bo v Murski Soboti ogromno gledalcev. Imajo v rokah naslov, a ne bo lahko premagati Mure. Tako ima Koper lepe možnosti. Saj ima tudi Bravo motive, ker se bodo Koprčanom hoteli revanširati za poraz v finalu pokala, a vseeno. Morda sem subjektiven, ker sem delal na Bonifiki, a Koper je naredil resnično dobro ekipo in bil čez prvenstvo zasluženo večinoma na vrhu. Zato bi si bolj zaslužil naslov kot Maribor,'' bi 52-letni strateg bolj privoščil naslov Kopru, ki pa ga lahko na slovenski prestol popelje le nedeljska zmaga nad Bravom, obenem pa Maribor ne sme premagati Mure.

Maribor? To je bila le debata, nič konkretnega. Zlatko Zahović je kot športni direktor NK Maribor izredno cenil delo Mirana Srebrniča v novogoriškem klubu. Foto: Matjaž Vertuš Vijolice, s 15 naslovi najtrofejnejši slovenski klub, je brez lovorik vse od leta 2019. ''Maribor je glede na prejšnja leta padel, ker je prišlo do spremembe generacije. To je normalen proces. Se še lovijo, a so še vedno dobri. Ni pa Koper v tej sezoni prav nič slabši od njega.'' Pred leti je Zlatko Zahović znal javno pohvaliti Mirana Srebrniča. Je šla stvar tako daleč, da je želel nekdanjega reprezentančnega soigralca tudi povabiti na delo v Ljudski vrt? ''Ne, to je bila vedno le stvar debate. Ni bilo nič konkretnega. Je pa bilo vedno lepo slišati takšne pohvale iz njegovih ust. Zlatko je vendarle nogometna ikona. Ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Naredil je lepo zgodbo v Mariboru, tako da godi, če te takšen človek pohvali.''

Tabor v prednosti, a ...

Dušan Kosić bo skušal s Taborom v dodatnih kvalifikacijah preskočiti kranjsko oviro. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Drugoligaško sezono so Novogoričani odprli s porazom na gostovanju v Kranju. ''Zapravili smo veliko priložnosti in nezasluženo izgubili. Ko sem videl fante, kako so dali glave dol, sem videl, da jim je veliko do uspeha. V nadaljevanju sezone smo to pokazali. Smo pa imeli v Triglavu velikega tekmeca. Najprej smo jih lovili, potem so oni nas. Še nekaj tednov nazaj je bilo zelo negotovo, izenačeno,'' je pohvalil kranjsko zasedbo, ki jo že prihodnji teden čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti Taboru.

''Če bi primerjali le kakovost ekipe, bi bila v manjši prednosti Sežana. Ker pa je to play-off, kjer je dosti napetosti, živčnosti, to sem na svoji koži izkusil tudi sam (ko je Gorica v play-offu izločila Aluminij z 0:0 in 2:1), je vse odprto,'' pričakuje vse prej kot dvoboj mačke z mišjo. Upa, da bo v prvi ligi obstala Sežana, saj bodo lahko tako primorski ljubitelji nogometa prišli na svoj račun. Med elitno deseterico bodo namreč kar trije ''sosedje'' iz Kopra, Sežane in Nove Gorice.

Užival na derbijih s Primorjem

V tej sezoni, v kateri je doživel le tri poraze, je užival na sosedskih obračunih s Primorjem. To je bil v preteklosti eden najbolj vročih lokalnih prvoligaških derbijev, tokrat pa sta se ekipi po daljšem času srečali na drugoligaških zelenicah. ''Bilo je pravo vzdušje. Ponovno smo začutili ta derbi, kakršen je bil že včasih. To je zdravo rivalstvo, tudi s kakšnimi pikrimi vložki, kar pa je normalno v nogometu. Gledalci naredijo tekmo, to je bistvo. Če je malo ljudi, ni tiste prave energije.''

Na derbijih s Primorjem se je meril tudi z nekdanjim pomočnikom Andrejem Komcem, ki zdaj pomaga strokovnemu vodstvu ajdovskega drugoligaša. Foto: Vid Ponikvar

Drugoligaškega prvaka čaka konec tedna še tekma zadnjega kroga v Velenju, nato pa sledi zaslužen počitek. ''Priprav ne bomo začeli prej kot drugi. Počivali bomo vsaj tri tedne. Vemo, da nogometaši poleti nimajo prav dolgega premora, obenem pa bodo prejeli še navodila za opravljanje individualnega programa, tako da ne bodo zgolj počivali,'' opozarja igralce, da jih v naslednji sezoni čakajo bistveno težji tekmeci kot so jih v tej. Upa na boljše čase, na lepšo prihodnost Gorice, na vprašanje, ali so lahko navijači vrtnic mirni glede prvoligaškega statusa v naslednji sezoni, pa je v svojem slogu dejal: ''Se bomo poskušali potruditi, a ni vse odvisno od mene.''