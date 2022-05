Neverjetno zanimanje za derbi, Mura ne skriva obžalovanja

V nedeljo se bo v Fazaneriji odločalo o naslovu državnega prvaka. Maribor bo v zadnjem krogu 1. SNL branil tesno prednost pred Koprom (+1) na zahtevnem gostovanju pri Muri. Če bodo vijolice uspešne, bo kapetan Marcos Tavares v zrak dvignil pokal, namenjen prvaku. Mariborčane lahko v primeru slabšega rezultata v Prekmurju do prvega mesta popelje tudi Bravo, če bi v zadnjem krogu v Spodnji Šiški ostal neporažen proti Kopru. Pred Mariborčani je tako težko pričakovano sklepno dejanje sezone, v katerem bodo deležni bučne podpore.

Vstopnice pošle že 100 ur pred derbijem

Lani so po zadnjem krogu zelenico v Fazaneriji preplavili navijači Mure, saj so črno-beli osvojili naslov prvaka. Letos je prvi favorit za osvojitev "kante" Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Navijači so prepoznali pomembnost trenutka. V Mursko Soboto se bo na tekmo, na kateri lahko Maribor triletno sušo osvajanja lovorik, odpravilo ogromno privržencev vijolic. Nočejo zamuditi obračuna, za katerega vlada veliko zanimanje.

Sodeč po prodaji vstopnic, bi lahko v Murski Soboti napolnili tudi Fazanerijo z dvojno kapaciteto, če bi bila ta na voljo. Ker pa lahko dvoboje na uradnih tekmah v Murski Soboti spremlja le okrog 4.400 gledalcev, so vstopnice v prodaji pošle tako hitro, da so bili v črno-belem taboru z mešanimi občutki izobesiti napis ''razprodano'' že štiri dni pred derbijem.

V Fazaneriji bo tako v nedeljo ob 17.30 pokalo po šivih. Maribor se bo potegoval za naslov prvaka, Mura pa za tretje mesto, saj bo skušala prehiteti Olimpijo, ki ima dve točki prednosti in v nedeljo gostuje v Celju.

''Veseli nas, da je zanimanje za tekmo pripeljalo do tega, da že v sredo govorimo o razprodani Fazaneriji, po drugi strani pa obžalujemo, da kapaciteta stadiona ni večja, saj bi si nedeljski derbi lahko v živo ogledalo še veliko več navijačev,'' so zapisali pri soboškem klubu in spomnili na neuresničeno željo navijačev Mure, da bi nogometni objekt Fazanerija v bližnji prihodnosti doživel prenovo in ne bi več dajal videza nedokončanega in funkcionalno pomanjkljivega stadiona.

Mura si želi stadion z vsaj 8 tisoč sedeži

V klubu si prizadevajo, da bi v prihodnjih letih premestili glavno igrišče bliže glavni tribuni, povezali glavno in severno tribuno ter na vzhodni strani stadiona zgradili novo tribuno, o čemer je v preteklosti večkrat spregovoril predsednik kluba Robert Kuzmič.

Ko je Maribor nazadnje gostoval v Fazaneriji, je ostal praznih rok. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Cilj Mure je, da bi bilo po prenovi v Fazaneriji na voljo za ljubitelje nogometa vsaj 8.000 sedišč. To pa bi pomenilo, da bi lahko črno-beli gostili največje evropske tekme v Murski Soboti, ne pa, tako kot se je denimo dogajalo jeseni v skupinskem delu konferenčne lige, v Ljudskem vrtu. Na stadionu, kjer domuje Maribor, pred zadnjim krogom prvi favorit za osvojitev državne krone, ki pa mora za potrditev naslova (najverjetneje) v nedeljo še premagati Muro. Ni kaj, obeta se spektakel pred razprodanimi tribunami.