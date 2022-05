Tolažilna nagrada za Olimpijo: kapetan podaljšal do 2025

Nogometaši Olimpije bodo sezono sklenili s tekmo s Celjem. Zadržati bodo skušali tretje mesto. Klub in njegovi navijači so ob koncu prvenstva le dobili tolažilno nagrado. Pogodbo je podlajšal kapetan Timi Max Elšnik.

Novega predsednika NK Olimpija Adama Deliusa v zadnjih mesecih ni bilo veliko v Ljubljani, ob koncu sezone je. In eden od razlogov je bil tudi podaljšanje pogodbe s kapetanom. Leto dni pred iztekom zdajšnje pogodbe je Timi Max Elšnik podpisal novo. Ta ga na klub veže do poletja 2025. Dobra novica za ljubljanski klub, saj je Elšnik eden najboljših posameznikov ekipe, če pa bo predčasno odšel v tujino, bodo zanj lahko iztržili višjo odškodnino.

Foto: Grega Valančič/Sportida Štiriindvajsetletnik se je Olimpiji pridružil januarja 2020. Pred tem je na domačih tleh igral v mladinskem pogonu Aluminija, leta 2015 pa se je preselil v Anglijo. V dresu Olimpije je odigral 71 tekem, na katerih se je med strelce vpisal osemkrat. V letošnji sezoni je zaradi poškodbe odigral le 20 prvoligaških tekem, morda so tudi zato že nekaj krogov pred koncem prvenstva ostali brez možnosti za naslov prvaka. Pred zadnjo tekmo s Celjem imajo osem točk zaostanka za vodilnim Maribirom, sedem za Koprom.

Dan pred zadnjo tekmo v sezoni 2021/22 iz Zmajevega gnezda prihaja odlična novica. Kapetan Olimpije, Timi Max Elšnik, je podaljšal pogodbo s klubom do poletja 2025! 🐉💚



Več na https://t.co/cCDClRSRz8#verjamemvzmaje pic.twitter.com/UJoApXXnte — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 21, 2022

"Moram priznati, da sem izredno zadovoljen, ker je Timi Max Elšnik podpisal novo pogodbo z Olimpijo," zadovoljstva ni skrival športni direktor Mladen Rudonja. "S to potezo smo jasno pokazali, kakšne so smernice našega kluba. Kakšen je naš dolgoročen cilj. Timi Max je eden ključnih nogometašev Olimpije, glede na prikazano v preteklosti pa si je novo pogodbo več kot zaslužil. Prav tako je podaljšanje sodelovanja s Timijem Maxom dokaz, da resno razmišljamo o slovenskih nogometaših. V prihodnje jih želimo imeti v članski ekipi še več. To je smer, v kateri se želimo gibati. In se tudi bomo."