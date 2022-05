Tavares v petek zvečer na Dravi ostal brez besed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bakle in ognjemet v Mariboru za kapetana Tavaresa

V petek zvečer je marsikoga presenetil ognjemet v Mariboru. Tako so se navijači in mesto poklonili Marcosu Tavaresu, ki je pred tednom dni zadnjič igral v Ljudskem vrtu, to nedeljo pa želi z NK Mariborom še enkrat osvojiti naslov prvaka.

Marcos Tavares, ki je prišel v Maribor leta 2008, si ob Mariboru ustvaril dom, pri 38-ih letih končuje bogato kariero. Z Mariborom je igral v ligi prvakov in osemkrat osvojil slovenski naslov državnega prvaka. To nedeljo ga lahko še devetič. Zadnjo tekmo v Ljudskem vrtu je odigral minuli konec tedna, v petek zvečer pa so imeli v Mariboru še eno poslovilno zabavo.

Ob devetih zvečer so mesto razsvetlile bakle in ognjemet. Tavares ga je opazoval s čolna, s katerim se je zapeljal po Dravi. Nekaj nepozabnih fotografij je delil na svojih družabnih omrežji. In zapisal: "Hvala Maribor. Sem brez besed. Lahko rečem le eno. Z ekipo bomo naredili vse, kar je v naši moči, da pokal vrnemo tja, kamor spada."