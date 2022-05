Najbolj vroče vprašanje, ki si ga postavlja ves Maribor

Navijači Maribora so v nedeljo preplavili zelenico v Murski Soboti in glasno skandirali "Mudri, ostani". Srbski napadalec ob tem ni mogel ostati ravnodušen.

Navijači Maribora so v nedeljo preplavili zelenico v Murski Soboti in glasno skandirali "Mudri, ostani". Srbski napadalec ob tem ni mogel ostati ravnodušen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Maribora so si po zmagi nad Muro v Fazaneriji dali duška. Kapetan Marcos Tavares je bil presrečen, saj se je lahko poslovil z naslovom prvaka, navijači pa so na prekmurski zelenici evforično skandirali najboljšemu igralcu in strelcu Ognjenu Mudrinskemu. Pa bo resnično ostal v Sloveniji? Športni direktor Marko Šuler sporoča, da je žogica popolnoma na strani Srba. Ta si bo najprej privoščil poldrugi teden oddiha, nato pa se bo začel razjasnjevati njegov status. Še leto dni ga namreč veže pogodba s poljsko Jagiellonio.

Pester konec tedna, v katerem so Mariborčani v petek ob Dravi in nad njo pripravili ogromno "ognjeno" presenečenje Marcosu Tavaresu in mu dali še enkrat vedeti, kako pomembno mesto zaseda v njihovih srcih, nato pa so se misli usmerile zgolj v en cilj, zmago nad Muro, in zagotovitev rekordne, že 16. državne zvezdice, se je končal s proslavljanjem. Veselo je bilo že v Fazaneriji, veselo je bilo tudi ob vrnitvi šampionske zasedbe v Maribor, kjer jih je pred Ljudskim vrtom v nedeljo zvečer pričakalo nekaj sto presrečnih navijačev.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Zaradi omejenosti objekta v Murski Soboti je lahko mikavno gostovanje, na katerem so vijolice potrdile prvi naslov po treh sušnih letih, v živo spremljalo le okrog 600 mariborskih navijačev. Po dvoboju so napolnili zelenico, nekaterim so žal pri tem popustile zavore in so se spustili v obračunavanje z domačimi privrženci, s tem pa prisilili policijo k uporabi solzivca. To je bila črna točka nedeljskega prekmursko-štajerskega derbija, po katerem je postalo dokončno jasno, da se na slovenski prestol po treh letih vračajo vijolice.

Tavares: Izpolnila se je še moja zadnja želja

Ko se je slavnostni del nedeljskega spektakla v Prekmurju le lahko začel, so Mariborčani drug za drugim stopali na zmagovalni oder in prejemali odličja. Zadnji je prišel legendarni Tavares, prejel kanto in jo ob soigralcih, s katerimi bo v prihodnji sezoni sodeloval v drugačni vlogi, visoko dvignil v zrak. Navijači so jim lahko zaploskali le z "varnostne" razdalje, veselje Karanovićevih varovancev je bilo nepopisno.

Marcos Tavares je še zadnjič, skupno že devetič v njegovi bogati karieri, dvignil v zrak "kanto", namenjeno slovenskemu prvaku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Želeli smo si ta naslov. Soigralci so igrali tudi zame. Hvala trenerju, soigralcem, klubu. Mi smo družina. Zdaj se je izpolnila še moja zadnja želja, zdaj grem lahko v miru v pokoj," je bil presrečen 38-letni Brazilec s slovenskim potnim listom, ko je izpolnjeval raznorazne želje, saj je ni bilo osebe v vijoličastih majicah, ki ne bi želela z njim posneti spominske fotografije. "Tavares je neverjeten človek in igralec. Z eno potezo ti da vedeti, kakšno kakovost in znanje premore. Upam, da bo ostal v Mariboru vse življenje. Maribor je Tavares, Tavares je Maribor. Zelo pomaga nogometašem, to je težko opisati," je kapetana pohvalil Đorđe Ivanović, ki je lani z Olimpijo osvojil pokalno lovoriko, tokrat pa je šel še korak dlje z Mariborom in postal prvak.

Šuler: Žogica je na njegovi strani

Osrednje vprašanje, ki ga je bilo čutiti v zraku v Fazaneriji in bo viselo nad Mariborom tudi v prihodnjih dneh, je, ali bo Maribor v poletnem prestopnem roku zadržal najboljše igralce, ki so vijolice popeljali do naslov. Bo lahko zadržal zlasti Ognjena Mudrinskega, ne le s 17 zadetki najboljšega strelca, ampak tudi prvega igralca sezone 1. SNL? Športni direktor Marko Šuler bi si želel, da bi izkušeni Srb, ki je v tej sezoni nosil vijoličasti dres kot posojeni napadalec poljske Jagiellonie, še naprej ostal v Mariboru in z njim skušal doseči odmeven rezultat v Evropi.

Ognjen Mudrinski je v tej sezoni dosegel 17 zadetkov in zatresel mreže prav vseh devetih tekmecev. Kot zadnja je na vrsto prišla še Mura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Žogica je popolnoma na njegovi strani. V Sloveniji bo težko dobil boljšo ponudbo, kot smo mu jo dali mi. Verjamem, da v tujini obstajajo boljše možnosti, a za zdaj jih ni. Na koncu pa je to odvisno od njega. Vemo, kaj želimo narediti, to smo tudi pokazali in povedali navijačem," je pojasnil snovalec kadrovske politike vijolic, ki se zaveda, da dogovor ni odvisen le od njega. Nenazadnje je Mudrinski pogodbeno še za eno leto vezan na poljskega prvoligaša Jagiellonia Bialystok, po bleščeči sezoni, v kateri je pobral vsa največja priznanja, kar jih je mogoče osvojiti, pa bi se lahko povečalo zanimanje snubcev iz tujine, ki bi lahko srbskemu legionarju ponudili bistveno več kot Maribor.

Mudrinski ne skriva sreče

Vprašanje pa je, ali bi lahko Mudrinski še kje drugje čutil tako močno ljubezen, kot mu jo izkazujejo navijači Maribora. V Fazaneriji se je naposlušal njihovih skandiranj "Mudri, ostani", ob katerih ni mogel ostati ravnodušen.

Navijači Maribora so na zelenici Fazanerije večkrat glasno skandirali "Mudri, ostani!" Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Srečen sem, da mi to skandirajo, saj s tem izražajo željo, da ostanem. To pa pomeni, da sem naredil nekaj dobrega. Ne le zame, ampak tudi za klub. Med sezono sem bil osredotočen na svoje predstave, za to, kje bom igral, pa skrbijo drugi ljudje. Še vedno me veže enoletna pogodba z Jagiellonio. Kaj bo tam, ne vem. Zdaj imamo čas, da izberemo najboljšo rešitev," je prvi srbski kralj strelcev 1. SNL v obdobju državne samostojnosti napovedal, da si bo najprej vzel deset dni strogega oddiha, v katerem sploh ne bo imel prižganega telefona, njegovi agenti pa bodo vmes iskali najboljše rešitve za nadaljevanje kariere.

Vsi si želijo, da ostane. Celotno mesto.

"Poznam ga še iz časov, ko sem igral na Poljskem. Vsi bi si želeli, da bi ostal v Mariboru. Celotno mesto, tudi vsi igralci, a je to vprašanje za njega in upravo. Bi si pa še kako želel, da ostane. Sva cimra, zelo dobra prijatelja, a ne vem, kaj se bodo dogovorili," želje, da bi ostal v Ljudskem vrtu, ne skriva niti njegov sostanovalec Nemanja Mitrović, ki je z Mariborom končno osvojil tako želeni naslov prvaka. Zdaj sledi nov cilj, doseči nekaj odmevnega še v Evropi. In to pod vodstvom trenerja Radovana Karanovića, ki je prišel v klub skozi majhna vrata, kot dežurni gasilec z nejasnim statusom, nato pa iz meseca v mesec vlival večje zaupanje, na koncu pa so ga za svojega sprejeli še navijači.

Radovan Karanović v "naročju" poslavljajočega se kapetana Marcosa Tavaresa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Murski Soboti je tako odmevalo "Žuti, Viola", Karanović, ki si je dal duška ob slavju in končal na rokah varovancev, pa je ambiciozno izpostavljal, da ga s klubom veže pogodba do leta 2024 ter da se bo zdaj posvetil evropskemu cilju, popeljati Maribor v enega izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj.

Tavares z lovoriko? To je bila češnja na vrhu torte.

Mu bo pri tem pomagal tudi priljubljeni Mudri? Srbski napadalec se je zahvalil soigralcem, da so mu omogočili toliko zadetkov, tudi on pa se ni mogel izogniti fenomenu, na katerega je mesto ob Dravi, zaljubljeno v nogomet, še kako ponosno. To je fenomen z imenom Tavares. "To je bil naš dodaten motiv, da se poslovi z lovoriko. To je bila češnja na vrhu torte. Vesel sem, da smo mu olepšali slovo po vsem tem, kar je naredil za nas," je Mudrinski zdaj že uradno nekdanjemu kapetanu zaželel veliko sreče v nadaljevanju športne poti.

Če bo Mudrinski ostal v Mariboru, ga poleti čakajo izzivi v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bo ostal v Ljudskem vrtu, bosta v prihodnji sezoni, ki se zaradi zgodnjih evropskih nastopov začne kaj kmalu, sodelovala v nekoliko drugačni vlogi. "Večjih sprememb igralskega kadra si ne želim. Če bodo prišle ponudbe, ki bodo zadovoljile tako klub kot igralce, bomo pač iskali zamenjave. A ne verjamem, da bo tega veliko," športni direktor Šuler napoveduje poletni prestopni rok z veliko manj prometa in sprememb, kot jih je zakoličil pri NK Maribor. Od zdaj mu bo pri odgovornih nalogah pomagal tudi Tavares.