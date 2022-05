Trener Kopra Zoran Zeljković je v nasprotju od predsednika kluba Anteja Guberca čestital NK Maribor za 16. slovenski zvezdnico. "Razumem, da je naš predsednik jezen in se dobro zaveda, da se mu je zgodila krivica. Jaz pa bi se rad osredotočil na napake, ki smo jih naredili mi." Prvenstvo so končali tri točke za Mariborom. Je pa tudi Zeljković opozoril, da vse v tej sezoni ni bilo povsem regularno.

Zorana Zeljkovića je najbolj zmotilo, kako pogosto je Koper igral dan za Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida Koper je moral v zadnjem krogu prve lige Telemach premagati Bravo in obenem upati na spodrsljaj Maribora v Murski Soboti. To se ni zgodilo. Trener Kopra Zoran Zeljković, ki je zaradi izključitve na prejšnji tekmi v Spodnji Šiški sedel na tribuni, je verjel v preobrat. "Kakšen športnik bi bil, če ne bi verjel. Za vse smo si sami krivi. Mariboru čestitam za zaslužen naslov. Upam, da se bomo mi nekaj naučil in nam bodo te zadnje tekme, ko smo igrali pod pritiskom, prav prišle v Evropi in prihodnji sezoni." V zadnjih dveh krogih so zapravili dve točki prednosti.

"Nisem na nikogar jezen, a naj bo v prihodnji sezoni bolj pošteno"

Predsednik Ante Guberac Mariboru grozi celo s pravnimi sredstvi. Foto: Vid Ponikvar "Jaz si samo želim, da bi bilo prvenstvo bolj regularno. Da bi bilo pravično. Vemo, kolikokrat to sezono smo igrali za nekom, s katerim smo se borili. Meni se to iskreno ne zdi pošteno in upam, da v prihodnosti ne bo tako. Če nekdo igra pred tabo, ti da dodaten pritisk. Jaz nisem na nikogar jezen, jaz samo apeliram, da bi bilo v prihodnji sezoni čim bolj pošteno prvenstvo," se je ob to, da so pogosto tekme igrali dan za Mariborom, obregnil Zeljković. Je pa v nasprotju s predsednikom kluba Antejem Gubercem, ki je zaradi domnevnih nagrad Radomljam in novačenja igralcev Mure pred zadnjim krogom ostro napadel NK Maribor, čestital Mariboru. "Ja, jaz jim čestitam. Jaz razumem, da je naš predsednik jezen in se dobro zaveda, da se mu je zgodila krivica. Ampak tako je v življenju. S tem je treba živeti. Jaz bi se rad osredotočil na napake, ki smo jih naredili mi. In bomo iz tega izšli močnejši."

Zeljković: Lahko iščemo krivice, a smo imeli vse v svojih nogah

Z drugim mestom in pokalno lovoriko je Koper dosegel, pravzaprav presegel zastavljene cilje pred sezono. Cilj je namreč bil, da v dveh sezonah pridejo v Evropo. Uspelo jim je že po prvi. "Jaz mislim, da smo lahko ponosni na vse, kar smo naredili. Nismo pa še na ravni, ki si jo jaz iskreno želim. A to je rast. Tudi Maribor je lani v zadnjem krogu doma izgubil prvenstvo. Lahko iščemo krivice, a na koncu smo imeli vse v svojih nogah. Če bi zmagali zadnji dve tekmi, bi bili prvaki. In tukaj jaz iščem razlog, da nismo." Na teh dveh tekmah so zabili samo en gol. "Ne manjka kakovosti. Mislim, da so naši napadalci veliko naredili za ta klub. Na žalost danes nismo zadeli, nismo zmagali. Nimam jim česa očitati. A to ne pomeni, da v prihodnosti ne bomo želeli biti boljši."

Zaveda se, da vsi najboljši ne bodo ostali v klubu

Foto: Grega Valančič/Sportida Zdaj nogometaše FC Koper čakata dva tedna počitnic, nato začenjajo s pripravami na evropsko poletje. Upravo že prej čaka kadrovanje. Trener Zeljković si želi, da bi lahko nadgradil ekipo, a se zaveda, da ni realno, da bi vsi najboljši igralci ostali v klubu. "Tako kot smo velik klub, smo tudi majhni. Če pridejo prave ponudbe, težko zadržimo igralce. Najprej bomo pogledali, kdo ostane. Lahko pa obljubim, da bomo naredili vse, da bomo še močnejši." V prvi ligi torej naslednje leto odločno na naslov prvaka? "Jaz si želim, da bi bila Evropa stalnica. Naš proračun je nekje peti, šesti v ligi. Ne bo lahko. Tudi drugi trenirajo, pripeljejo igralce. Ampak cilji morajo biti visoki. Jaz verjamem, da če bomo stvari nadgradili, še nismo rekli zadnje."

Zeljković, lani še trener Krke v drugi ligi, je pri 42 letih prvič vodil prvoligaški klub. SPIN ga je razglasil za trenerja leta v prvi slovenski ligi. Pogodba s Koprom ga veže še za eno sezono. "Nikoli ne bom pozabil, koliko mi je dal ta klub. Zagotovo ne bom nikamor odšel, preden se z vsemi ne pogovorim. Lahko pa vam povem, da nimam nobene druge ponudbe." O podaljšanju pogodbe s Koprom se še niso pogovarjali.