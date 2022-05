Novo slovo od Murašev

Po nedeljski tekmi NŠ Mura in NK Maribor so Prekmurci potrdili, da je zadnjo tekmo v njihovem dresu odigral Klemen Šturm, dan po koncu prvenstva pa so Muraši naznanili novo slovo. Jan Gorenc se seli v Belgijo.

Za slovenskimi nogometnimi prvaki 2020/21 so pestri kadrovski dnevi. Tik pred zadnjo tekmo slovenskega prvenstva so pri Muri zapisali, da je vratar Marko Zalokar suspendiran, saj naj bi se po njegovih besedah za pogodbo dogovoril z Mariborom. Zalokar je tako izpustil nedeljsko srečanje, tako da je ob porazu z 1:3 med vratnicama prekmurskega kluba stal komaj 17-letni Vid Šumenjak.

31-letni Zalokar v nedeljo pred tekmo še ni želel komentirati dogajanja, vezanega na prestop k Mariboru, za ekipo je dejal le, da je klub v sporočilu za javnost zapisal neresnice. Z Mariborom se je povezovalo še enega člana "čarno-bejlih" Klemna Šturma, ki to v prihodnje ne bo več. Klub je po nedeljskem porazu zapisal, da so Šturmu ob izteku pogodbe ponudili nadaljevanje sodelovanja, a da se niso dogovorili.

Jan Gorenc se seli v Belgijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dan po koncu prvenstva se odhodi iz Mure nadaljujejo. Črno-belega dresa ne bo več nosil visokorasli branilec Jan Gorenc. Ta se po dveh sezonah in pol poslavlja. V zameno za odškodnino se iz Mure seli v vrste belgijskega prvoligaša KAS Eupen. "Jan se je v Fazanerijo preselil v iskanju novih minut in igralskega napredka. V Muri smo mu to omogočili, pri nas je zrasel v nogometaša, ki že trka na vrata članske reprezentance. Jan si je v Muri ustvaril ime in prestop na tuje je bil zgolj vprašanje časa. V novi sredini mu želim, da bi kazal takšne predstave, kot jih je v 'čarno-bejlon'," je ob tem za uradno spletno stran Mure dejal predsednik Robert Kuzmič.