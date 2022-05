Argentinec okrepil vrste Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so dobili novega soigralca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sedemindvajsetletni argentinski vezist Agustin Doffo je nova okrepitev nogometnega prvoligaša Olimpije. Kot so danes sporočili iz tabora ljubljanskega kluba, je Doffo podpisal pogodbo za dve leti z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono.

Nogometaš, ki ima tudi potni list Italije in tako v Prvi ligi Telemach ne bo imel statusa tujca, je minulo sezono igral v Bosni in Hercegovini, kjer je nosil dres kluba Tuzla City in si izboril tudi mesto v najboljši enajsterici sezone prvenstva BiH.

Doffo se je v Ljubljano preselil kot prost igralec brez odškodnine.

"Tako kot Justasa Lasickasa, ki je novi član Olimpije postal pred dnevi, smo tudi Doffa temeljito preučili. Nekajkrat smo si ga ogledali v živo in se prepričali, da gre za nogometaša, ki bo predstavljal dodano vrednost za Olimpijo," je o novincu med zmaji dejal športni direktor Olimpije Mladen Rudonja.