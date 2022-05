Rudonja v Stožice privabil še "hrvaškega" Avstrijca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu tekmovalne sezone 2021/22 ne manjka nogometnih selitev. Ljubljanska Olimpija je tako predstavila že tretjega poletnega novinca. Kot zadnji je prag Stožic prestopil 20-letni avstrijski branilec hrvaških korenin Mateo Karamatić, ki je nazadnje nastopal za drugo ekipo Osijeka. Celjani so prekinili sodelovanje z Nizozemcem Terryjem Larteyjem.

Olimpija je v zadnjih dneh predstavila kar tri novince. V soboto je sklenila dogovor z vratarjem Denisom Pintolom, v ponedeljek z litovskim reprezentantom Justasom Lasickasom, danes pa se je v zeleno-belem dresu predstavil še Mateo Karamatić.

Zmaji imajo novo okrepitev. ✅🐉



Sodelovanje z Olimpijo je sklenil 20-letni avstrijski obrambni nogometaš, Mateo Karamatić. Z zeleno-belimi je podpisal pogodbo do 30. 6. 2025. ✍️



Več na https://t.co/c3Nmc7XkdI#verjamemvzmaje pic.twitter.com/H0tnvLszco — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) May 24, 2022

Kramatić je 20-letni branilec, ki je večino kariere prebil v Avstriji. Nogometne korake je nabiral v akademiji Red Bull Salzburg, predlani pa se pridružil mladinski ekipi Osijeka. V prejšnji sezoni je v hrvaški drugi ligi zbral 16 nastopov za drugo ekipo Osijeka, v Ljubljano pa se seli kot prost nogometaš. Z zmaji je sklenil sodelovanje do 30. junija 2025.

Terry Lartey Sanniez po sporazumni prekinitvi pogodbe zapušča NK Celje.



25-letni bočni branilec je klub okrepil pred začetkom letošnje sezone in v vseh tekmovanjih zbral 14 nastopov.



Terry, hvala za vse in srečno!#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/zkon7qnVom — NK Celje (@NKCelje) May 24, 2022

Celjani, ki so v tej sezoni osvojili skromno osmo mesto in niso upravičili pričakovanj vodstva kluba, v prihodnji sezoni ne bodo več sodelovali s 25-letnim Nizozemcem Terryjem Larteyjem Sanniezom. Desni bočni nogometaš je v 1. SNL zbral 14 nastopov in odigral 622 minut, v Slovenijo pa je prišel iz vrst NEC Nijmegna.