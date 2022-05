Mura po slovesih predstavila tudi dve okrepitvi

Po odhodih Jana Gorenca, Klemna Šturma in Marka Zalokarja so v Murski Soboti predstavili tudi prva dva novinca. K Muri se iz Aluminija seli Martin Šroler, iz Krke pa prihaja Josip Majić.

Martin Šroler je 23-letni ofenzivni vezist, ki je letos nase opozoril v majici Aluminija. Za Kidričane je igral v spomladanskem delu sezone in na 14 tekmah dosegel štiri zadetke. Pred Aluminijem je bil član hrvaških klubov HNK Gorica, NK Inter Zaprešić in NK Sesvete. V Sloveniji je branil tudi barve mladinske ekipe Kopra in v sezoni 2016/17 vknjižil tudi en nastop za člansko ekipo. Pogodbo z Muro je podpisal do konca maja leta 2025.

Josip Majić pa je 27-letni napadalec, ki se v Muro seli iz drugoligaša Krke. V Novem mestu je igral v spomladanskem delu letošnje sezone in na 12 tekmah dosegel 15 zadetkov, ob tem pa prispeval tudi dve asistenci. V preteklosti je bil član hrvaških HNK Gorica, NK Zadar, NK Hrvatski Dragovoljac, NK Lokomotiva Zagreb in NK Široki Brijeg, igral pa je tudi za nemška SV Lippstadt 08 in SC Paderborn 07 II. Za omenjene klube je odigral 141 tekem in dosegel 20 zadetkov ter prispeval devet asistenc. Pogodbo z Muro je podpisal do konca maja 2024.

