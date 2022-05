Po zadnjem sodniškem žvižgu v Fazaneriji so na igrišče nemudoma pritekli številni navijači Maribora. Tisti bolj vročekrvni so pridrveli pred tribuno z domačimi navijači Black Gringos, izbruhnila so obračunavanja, začeli so metati pirotehnična sredstva, kaos, ko je policija s pomočjo varnostne službe le stežka preprečevala nadaljnje izpade agresivnega vedenja, pa se je nadaljeval še nekaj časa.

Minil je šele takrat, ko je bilo iz zvočnikov zaslišati opozorilo prirediteljev, da podelitve sploh ne bo, če navijači Maribora ne bodo zapustili zelenice. Tako je tudi bilo. Policija je morala uporabiti tudi solzivec. Danes so se na celotno dogajanje odzvali tudi pri Muri, pri kateri so obsodili dogajanje na njihovem domačem terenu.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu so navijači Maribora vdrli na igrišče. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Celotna izjava za javnost:

"Včeraj je padel zastor nad 31. sezono Prve lige Telemach, v Murski Soboti smo bili priča srečanju Mure in Maribora, odigranemu pred izjemno kuliso, ki je lahko v ponos slovenskemu nogometu.

Nikakor pa nam ne more biti v ponos dogajanje po zadnjem sodniškem žvižgu. Čeprav smo kot organizatorji večkrat opozarjali, da ne moremo prevzeti odgovornosti za protokol podelitve iz varnostnih razlogov, smo naleteli na gluha ušesa. Naša zahteva, da se gostujočim navijačem ne dovoli na igrišče, ni bila uslišana. Tudi zato je situacija kasneje eskalirala do te mere, da se lahko danes zgolj zahvalimo domačim navijačem, da na provokacije niso odgovorili in niso zapustili svojih sedežev. V nasprotnem primeru bi se danes lahko pogovarjali o tragediji. Na tem mestu tudi opravičilo našim zvestim navijačem, da so ob koncu tekme namesto pozdrava svojih ljubljencev morali spremljati huliganske izpade mariborskih navijačev. Ob tem moramo ponovno poudariti, da smo izjemno ponosni na svoje navijače, ki v izgredih niso sodelovali in se jih v teku sezone niti niso posluževali. Veseli nas, da smo včeraj na tribunah Fazanerije prav tako videli veliko družin z otroki, ki so v razgrajanju gostujočih navijačev lahko videli, kako se ne navija za svoj klub.

Verjamemo, da je v zapisniku delegata končalo marsikaj, a vendarle je treba opozoriti na dogodke, ki so vredni obsojanja in ne spadajo na nogometna igrišča. Žalostno je, da je bil vdor na igrišče morda še najmanjši od incidentov, ki so se dogajali po včerajšnji tekmi. Nesprejemljivo je namreč, da je lahko navijaška skupina Viole prišla najprej do sektorja, kjer so bili nastanjeni Black Gringosi, in vanje zalučala več pirotehničnih sredstev. Še bolj nas žalosti, da so pirotehnična sredstva nato poletela tudi med "navadne" navijače, med katerimi je bilo ogromno otrok. Nekateri se s tem niso zadovoljili in so v navijače na južni strani vrgli kar korner zastavico.

Rezultat vsega so številne poškodbe na objektu. Med drugim so člani organizirane navijaške skupine Viole odtrgali kar del konstrukcije strehe vzhodne tribune. Prav tako so uničeni sponzorski transparenti, ograje, vrata in še bi lahko naštevali. Morda pa je tukaj na mestu tudi vprašanje, da se kot družba vprašamo, kje sploh smo. In kako dolgo bodo pristojni, na čelu s policijo in NZS, tolerirali tovrstne huliganske izpade, dokler se ne bo zgodila tragedija."