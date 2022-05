Nemanja Mitrović: Kapo dol vsem v NK Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obrambni steber NK Maribor Nemanja Mitrović si je po nedeljskem derbiju v Murski Soboti pošteno oddahnil. Mariborčanom se je pridružil leta 2019, a je ostajal brez lovorik. Srečeval se je s takšnimi in drugačnimi težavami, Mariborčani so osvajali "nepriljubljena" druga mesta ter hitreje od želenega izpadali v pokalu in Evropi, zdaj pa je končno dočakal srečni trenutek. Prvič po šestih letih, ko se je na slovenski prestol povzpel še v dresu Olimpije, je postal slovenski prvak.

Leta 2016 je z Olimpijo proslavljal naslov državnega prvaka, ki ima v srcih navijačev zeleno-belih posebno vrednost, saj je bil prvi, osvojen v tem stoletju. Prvi v novi klubski preobleki, prvi po silnih letih čakanja. Navijači Olimpije so nanj čakali kar 21 let. Nemanja Mitrović se je po velikem uspehu zmajev podal v tujino, nogometno srečo iskal na Poljskem pri Jagiellonii Bialystok, nato pa leta 2019 prejel ponudbo, po kateri se je vrnil v domovino. Na presenečenje privržencev zeleno-belih pa se ni vrnil v Ljubljano, ampak v Maribor. Pridružil se je takratnemu aktualnemu prvaku NK Maribor, ki je ravno celil rane po izpadu iz Evrope.

V dresu Olimpije se je tako pred osmimi leti v Stožicah meril s španskim zvezdnikom Fernandom Torresom (Chelsea). V prihodnji sezoni se bo poskušal z evropsko elito družiti z vijolicami. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanjemu kapetanu zmajev ni manjkalo motiva. Z Mariborom je želel napadati lovorike in pustiti dober vtis v Evropi. Prvo sezono mu ni uspelo, nato se je neučakanost še podaljšala. Navijači najbolj trofejnega slovenskega kluba so bili vajeni drugačnih razpletov, Mariboru pa po odhodu Zlatka Zahovića in Darka Milaniča ni uspevalo osvajati lovorik.

Suša je trajala kar tri leta, Mitrović se je moral navaditi na številne menjave trenerjev, pa tudi na druga mesta v prvenstvu. Vse do letos, ko je končno uresničil cilj. "Prvi del cilja," nas je popravil 29-letni branilec, tudi občasni slovenski reprezentant. Drugi je namreč naskok na odmevnejši rezultat v Evropi.

Eden najslabših, a tudi najslajših avtogolov v karieri

Mariborčani so v zadnjem krogu premagali Muro s 3:1. To je bila njihova edina zmaga nad črno-belimi v šampionski sezoni 2021/22. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Usoda je hotela, da je sezono, najuspešnejšo, odkar nosi vijoličasti dres, končal z avtogolom. Z njim je poskrbel za končni rezultat prekmursko-štajerskega derbija v Fazaneriji (1:3), po katerem si je Maribor dokončno zagotovil 16. državno zvezdico. Prvo, pri kateri je imel prste vmes tudi Mitrović. "To je eden najslabših, a tudi najslajših avtogolov v moji karieri," se je smejalo izkušenemu branilcu.

"Ne, ta avtogol prav gotovo ne boli. Le kako bi, če smo po treh letih končno prvaki. Sezona je bila zelo težka, turbulentna, a smo od prvega kroga vedeli, kaj hočemo. Ne bom rekel, da smo bili nekaj krogov pred koncem že odpisani, a smo resnično verjeli v to, da nam lahko uspe. Na koncu smo zasluženo prvaki. No, zdaj pa nas čaka Evropa," komaj čaka začetek prihodnje sezone, v kateri želi uresničiti še drugi del cilja.

Fotogalerija "šampionske" zmage Maribora v Fazaneriji, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 66 2 / 66 3 / 66 4 / 66 5 / 66 6 / 66 7 / 66 8 / 66 9 / 66 10 / 66 11 / 66 12 / 66 13 / 66 14 / 66 15 / 66 16 / 66 17 / 66 18 / 66 19 / 66 20 / 66 21 / 66 22 / 66 23 / 66 24 / 66 25 / 66 26 / 66 27 / 66 28 / 66 29 / 66 30 / 66 31 / 66 32 / 66 33 / 66 34 / 66 35 / 66 36 / 66 37 / 66 38 / 66 39 / 66 40 / 66 41 / 66 42 / 66 43 / 66 44 / 66 45 / 66 46 / 66 47 / 66 48 / 66 49 / 66 50 / 66 51 / 66 52 / 66 53 / 66 54 / 66 55 / 66 56 / 66 57 / 66 58 / 66 59 / 66 60 / 66 61 / 66 62 / 66 63 / 66 64 / 66 65 / 66 66 / 66

"K Mariboru sem prišel zato, da osvajam prvenstvo, a tudi zato, da igram skupinski del evropskih tekmovanj. To je moja velika želja. Prvi cilj sem že dosegel, upam, da bom še letos tudi drugega," je Mitrović prepričan, da bo naslov vijolicam dal dodaten zagon, s katerim bodo poleti lažje preskakovali evropske ovire.

Bosta Ognjen Mudrinski in Đorđe Ivanović nosila dres NK Maribor tudi v prihodnji sezoni? Foto: Grega Valančič/Sportida

Poraja se vprašanje, ali bodo nove cilje naskakovali tudi s pomočjo ne le najboljšega strelca, ampak tudi najboljšega igralca 1. SNL Ognjena Mudrinskega. "Poznam ga še iz Poljske. Seveda bi si želel, da ostane. Vsi bi si to želeli, celotno mesto Maribor, a to je vprašanje zanj in za upravo. Bi si pa želel, da ostane, saj sva cimra in zelo dobra prijatelja," ne skriva želje, da bi si tudi v prihodnji sezoni delil sobo z vročim strelcem, ki je v Mariboru nastopal kot posojeni napadalec Jagiellonie, s Poljaki pa ga veže še enoletna pogodba, zato je njegov bodoči status pri Mariboru še nejasen.

Trenerju Karanoviću privošči iz srca

Radovan Karanović se je v nedeljo podpisal pod največji uspeh kariere. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri Mariboru uživa pod vodstvom Radovana Karanovića, ki je z igralci spletel drugačen, malce bolj prijateljski odnos, pri katerem pa je vseeno z obeh strani zaznati ogromno spoštovanja. Zato ga vzkliki veselih navijačev ob slavnostni podelitvi naslova prvaka "Žuti, Viola" niso niti najmanj presenetili.

"Je ljubljenec navijačev, veliki junak. Privoščim mu iz srca, saj živi za ta klub. Treniral je mlajše selekcije od desetega leta dalje, na koncu pa po turbulentni sezoni izvlekel največ, kar se je dalo. Naslov."

Najboljši je bil že z Olimpijo

Mitrović ni prvič okusil, kako je biti slovenski klubski prvak. Kanto je proslavljal že kot nogometaš Olimpije, bilo je pred šestimi leti, po nepozabni zmagi v Velenju, ko je odločilni zadetek za naslov prispeval Rok Kronaveter, še eden izmed nogometašev, ki so v zadnjih sezonah osvajali naslov prvaka v dresih dveh največjih slovenskih rivalov. "Res je, nisem prvič slovenski prvak, sem pa prvič z Mariborom. Tako sem to doživel z dvema kluboma, tudi to je nekaj."

Foto: Grega Valančič / Sportida

Ko smo ga vprašali o razlikah med omenjenima lovorikama, je izpostavil posebno strast, ki jo do nogometa izžareva mesto ob Dravi. "Maribor je posebno nogometno mesto, ki živi za ta klub. Navijači živijo za ta klub, podpirajo te v dobrem in slabem. Hvala jim za podporo, vsem v klubu dam lahko le kapo dol," nam je povedal v Murski Soboti in zagotovil, da poleti ne razmišlja o morebitni selitvi v tujino.

"Moj cilj je, da igram skupinski del v Evropi, potem pa bomo videli, kaj in kako," se je zazrl v prihodnost. Že prihodnji teden, ko se podaja na poletni družinski dopust, ga čakajo drugačni užitki, saj se bo razvajal v Egiptu. A počitek ne bo dolg, saj se bo nova sezona, še kako pomembna za Maribor, začela kaj kmalu.