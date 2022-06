Nogometaš Kopra Maks Barišić je pred dobrimi tremi meseci na obračunu z Bravom staknil poškodbo kolena, ki ga bo od zelenic zadrževala še vsaj do konca leta. Barišić je bil sicer v jesenskem delu 1. SNL v življenjski formi in s 13 zadetki tudi prvi strelec tekmovanja.

"Sanacija poškodbe napreduje bolje, kot sem pričakoval," nam je v pogovoru zaupal 27-letni Maks Barišič.

"Ravno včeraj sem se vrnil z rehabilitacije in zadovoljen sem s svojim napredkom. Zdi se mi, da gre vse po planu," je svoje trenutno stanje opisal Barišić, ki računa, da bi se na zelenice lahko vrnil na začetku drugega dela sezone. "Realni cilji za priključitev ostalim so nekje januarja, tako da se fantom priključim na pripravah."

V najboljšem scenariju bi se Koprčanom lahko priključil tudi že konec novembra, a Primorec kljub dobrim občutkom ne želi prehitevati.

"Poškodba se je zgodila ob najbolj neprimernem trenutku"

Barišič bi se lahko na zelenice vrnil v drugem delu ligaškega tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida Poškodba je zanj prišla ob najbolj neprimernem trenutku, saj koprska številka 22 tako v sklepnih dejanjih ligaškega tekmovanja ni mogla pomagati soigralcem v dramatičnem zaključku sezone. "Poškodba je prišla ob nepravem času in zame ni bilo lahko, glede na to, kako sem igral skozi celotno sezono," je komentiral poškodbo, a kot dodaja, se vse zgodi z razlogom, in zagotavlja, da se bo vrnil še močnejši.

Da bo ob povratku res še močnejši, pa njegov napredek pod budnim očesom spremljajo klubski fizioterapevti in kondicijski trenerji, ki jim popolnoma zaupa: "Vrnil sem se z rehabilitacije, sedaj pa imam plan, kako delati naprej, če bom nadaljeval po začrtani poti, ne bi smelo prihajati do zapletov," je o svoji rehabilitaciji optimističen Barišić.

"Grenak priokus ostaja"

Nogometaši Kopra so osvojili pokal Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nogometaši Kopra so po dramatični končnici ligaško tekmovanje končali na drugem mestu, tri točke za nogometaši Maribora, osvojili pa so tudi Pokal Slovenije. "Lanski uspeh je velik," je nad dosežkom svojega kluba zadovoljen Barišić. "Osvojili smo pokal Slovenije in sezono končali na drugem mestu ligaškega tekmovanja, če bi nam kdo pred sezono ponudil takšen razplet, bi zagotovo podpisali, res pa je, da je v nas še vedno grenak priokus, saj smo bili tako blizu tudi prvemu mestu in osvojitvi naslova državnih prvakov."

Vse tekmece v Evropi je treba spoštovati

Koprčane osvojeno drugo mesto vodi v kvalifikacije za Evropsko konferenčno ligo, kjer se bodo v drugem krogu pomerili z Vaduzem. "Kdorkoli igra na Evropskih tekmovanjih, ga je treba jemati z veliko mero spoštovanja," je tekmece komentiral Primorec.

"Če bomo pokazali dobro predstavo in dali vse od sebe, mislim, da bomo iztržili dober rezultat." Po idealnem scenariju Koprčani sicer računajo na preboj v skupinski del konferenčne lige, a kot pravi Barišić: "Iti moramo iz tekme v tekmo in pokazati najboljše, kar znamo, in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," je povedal Barišić, na katerega trener Koprčanov, Zoran Zeljković, v kvalifikacijah še ne bo mogel računati.

Bo pa zato lahko računal na, ki je v tem prestopnem roku okrepil ekipo Kopra.