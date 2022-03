Velik udarec za Koper. Najboljši strelec 1. SNL že končal sezono!

Koprčani so v nedeljo v 27. krogu slovenskega nogometnega prvenstva na Bonifiki zaman naskakovali prvo domačo zmago leta 2022. Na tekmi, ki ni ponudila veliko priložnosti, niso znali zatresti mreže ljubljanskega Brava. Ostalo je pri 0:0, gostje v okvir koprskih vrat niso usmerili niti enega strela (Koprčani na drugi strani tri), Primorci pa so s tem zapravili priložnost, da bi se z zmago približali vodilnemu Mariboru na točko zaostanka.

Za še več slabe volje pa je poskrbela poškodba Maksa Barišića. Najboljši strelec tekmovanja, ki je nedavno prejel tudi nagrado za najboljšega igralca jesenskega dela prvenstva, si je v drugem polčasu ob trku z branilcem Brava Nemanjo Jakšićem poškodoval koleno.

Danes bo jasno, ali bo počival še več kot tri mesece

Barišić v tej sezoni ne bo več zaigral. Koprčani se bodo konec tedna pomerili z Aluminijem. Foto: Vid Ponikvar Poškodba je huda, za zdaj je že jasno, to so nam potrdili koprski viri, da se je sezona za razigranega napadalca že končala. Manjkal bo namreč najmanj tri mesece, današnji podroben pregled z magnetno resonanco pa bo pokazal, ali bi lahko Koprčani svojega najboljšega igralca, še kako pomembnega člena v zasedbi Zorana Zeljkovića, pogrešali še več časa.

Barišić se je poškodoval ob najbolj neprimernem trenutku, pred zadnjo četrtino sezone, v kateri ostaja Koper v boju za dvojno krono, nasmihal pa se mu je tudi prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto. Bliža se namreč reprezentančna akcija Kekove čete, ki se bo konec meseca v Katarju pomerila s Hrvaško in gostitelji letošnjega SP 2022.

Trener Kopra Zoran Zeljković bo ob odsotnosti najboljšega strelca 1. SNL največji poudarek v napadu dal trem napadalcem, ki so v tej sezoni skupaj dosegli že 18 zadetkov. To so Jamajčan Kaheem Parris (7), Nigerijec Bede Osuji (6) in Gambijec Lamin Colley (5), več priložnosti pa bi lahko dobil tudi Andrej Kotnik, ki se je pozimi iz Maribora preselil na Bonifiko.

Bo strelski kralj 1. SNL prvič Srb?

Pri vijolicah si je v jesenskem delu delil slačilnico s Srbom Ognjenom Mudrinskim, ki se mu tako po poškodbi vodilnega strelca 1. SNL obeta priložnost, da bi se na lestvici najboljših strelcev prebil na prvo mesto. S tem bi postal prvi srbski nogometaš v zgodovini 1. SNL, ki je okusil omenjeno čast.

Ognjen Mudrinski, ki za Maribor igra kot posojeni napadalec poljske Jagiellonie Bialystok, je trenutno pri 12 zadetkih. Na lestvici strelcev mu je med zasledovalci najbližje Mustafa Nukić (Olimpija) z desetimi zadetki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za zdaj so najboljši strelci prve lige prihajali iz osmih držav. Iz Slovenije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Črne gore, Francije, Hrvaške in Kameruna.

Vsi najboljši strelci 1. SNL po sezonah: