Bravo znova neporažen na Bonifiki

Nogometaši Kopra in Brava so se v 27. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

Koper : Bravo 0:0 Stadion Bonifika, gledalcev 300, sodniki: Matković, Gabrovec, Burjan.

Strelci: /. Koper: Golubović, Rajčević, Bručić, Novoselec, Cukjati, Jelić Balta, Đira (od 60. Colley), Vešner Tičić, Barišić (od 53. Šušnjara), Parris (od 80. Krajinović), Osuji (od 80. Kotnik).

Bravo: Orbanić, Milić, Jakšić, Križan, Kavčič, Kurtović, Nsana, Španring, Kramarič (od 88. Kerin), Memić (od 93. Sever), Maružin (od 46. Bajde). Rumeni kartoni: Jelić Balta, Šušnjara, Colley; Kramarič, Kurtović, Bajde.

Rdeči karton: /.

Na Bonifiki sta se srečali ekipi, ki sta vsaka dobila po eno medsebojno tekmo v tej sezoni. Ljubljančani so slavili v Kopru, Koprčani pa v glavnem mestu. Tokrat pa drugo- in petouvrščena ekipa nista pokazali posebej navdušujoče predstave, domači so trikrat merili v okvir vrat, gostom pa ni uspelo niti enkrat.

Fotogalerija s tekme v Kopru, foto Grega Valančič/Sportida:

Dvoboj v Kopru že uvodoma ni ponudil posebej razburljive predstave, terensko pobudo so imeli domači, toda Matija Orbanić v vratih Brava ni imel praktično nič dela, tako kot ne njegov kolega v koprskih vratih Adnan Golubović. So pa imeli Ljubljančani v 40. minuti dotlej najlepšo priložnost, ko je sam proti kazenskemu prostoru domačih stekel Amar Memić, a na koncu kar precej zgrešil cilj malce z desne strani.

Koprčani so v 51. minuti ostali brez s 13 goli prvega strelca lige Maksa Barišića, ki se je poškodoval, namesto njega je v igro vstopil Luka Šušnjara, ki je kmalu zatem dokončal obetavno koprsko akcijo s slabim strelom. Sledilo je novo obdobje brez posebnih priložnosti, šele v 74. minuti je Lamin Colley prišel do strela, toda s približno 20 metrov je žogo poslal v naročje Orbanića, podobno kot pozneje Luka Vešner Tičić.

V drugem polčasu so sicer nekoliko pogumneje proti vratom pogledovali tudi Ljubljančani, toda prav posebej nevarnega strela jim ni uspelo sestaviti. Tudi Šušnjara je v 84. minuti od daleč precej zgrešil, zatem pa je bil še Ivan Borna Jelić Balta nenatančen z glavo v sodniškem dodatku, tako da se je tekma končala brez golov.

Koper bo v 28. krogu v nedeljo gostil Aluminij, Bravo pa bo v petek gostoval pri Radomljah.