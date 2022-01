Po Muri, Mariboru, Celju in Olimpiji je na novinarski konferenci pričakovanja ob začetku zimskih priprav na spomladanski del prve lige predstavil še Koper. Večji del jeseni je bil vodilni, nato je na zimski premor odšel s točko zaostanka za Mariborom. Ekipo želijo v zimskem prestopnem roku, ki bo trajal do 15. februarja, še nadgraditi. Prišel je že nekdanji član Mure Luka Šušnjara. Predsednik kluba Ante Guberac je napovedal, da bodo pripeljali še enega branilca in še dva vezna igralca (enega ofenzivnega, enega defenzivnega).

Koper je drugi v ligi. Foto: Nik Moder/Sportida "Na začetku sezone smo si zadali cilj, da stabiliziramo klub, da pomladimo ekipo in da si naredimo izhodišče za naslednjih nekaj sezon," je daljše razmišljanje o ciljih primorske ekipe začel Guberac. "Kot ste opazili jeseni, ni bilo nobenih bombastičnih izjav. Čeprav smo imeli večji čas prvo mesto v rokah. Mi iz tega nismo delali nobenega pompa. Bolj so ga delali drugi. Tudi v slačilnici ni bilo nikoli evforije. Vse tekme so bile za nas enako pomembne. In tako bo tudi v drugem delu prvenstva. Seveda si želimo, da na vsaki tekmi zmagamo."

Na 20 tekmah so 11-krat zmagali in petkrat remizirali. Zabili so 35 golov, največ v ligi. "Mislim, da je Koper igral najboljši nogomet. Vse tekme se bile gledljive. Na koncu je tako, da smo najučinkovitejša ekipa. Pričakujemo, da bomo v istem ritmu nadaljevali. Da bi pa jaz rekel, da nekaj mora biti. Nič ni treba, da je. Delati moramo, kot smo do zdaj," naslova prvaka od nogometašev in trenerskega štaba torej predsednik Guberac to sezono še ne zahteva. "V dveh letih bi radi stabilizirali ekipo, ki bo v štirih letih stalnica v Evropi."

Foto: Vid Ponikvar Dolgoročno pa so seveda cilji Kopra najvišji. "Od prihodnje sezone bo cilj Evropa. Od junija bo to pogoj številka 1. Če to sezono ne bomo šli v Evropo, bomo pa naredili selekcijo, perspektivno ekipo, da se vidi delo na vsakem koraku, ne bo nobenih rezov," je zaupnico trenerju Zoranu Zeljkoviću dal Guberac. Pa vendarle: "Imamo kakovost. Seveda pa pričakujemo, da bodo tako nadaljevali." Z nasmeškom je vseeno sklenil: "Upam, da bomo slavili vsaj eno lovoriko."

Zeljković: Verjeli bomo, da smo lahko na koncu prvi

Trener Kopra Zoran Zeljković Foto: Ana Kovač "Fantje so zelo motivirani. Čeprav sem mlad trener, lahko ocenim, da so fantje tudi ob premoru dobro delali. Nogomet ni samo tek, pomembno je, da bomo mentalno stabilni. Veselim se prihodnjih tekem," je ob vrnitvi z zimskega premora dejal trener Zeljković. "Obljubil sem, da bo Koper igral malo bolj dinamičen, napadalen nogomet. Mislim, da smo to dokazali. Iskreno sem verjel, da lahko naredimo zgodbo. Je pa res, da so ti rezultati prišli zelo hitro. Se pa zavedam, da nismo še nič naredili. To nam daje zagon za naprej. Smo na pravi poti. Imamo stabilnost. Ne letimo. Imamo dolgoročne cilje. Verjel sem in verjamem še naprej. Naredili smo tudi dobro selekcijo. Nekatere stvari moramo še nadgraditi. To stabilnost bodo kazali tudi v nadaljevanju prvenstva in verjeli, da smo na koncu lahko prvi."

Guberac ne razume, da Barišič ni dobil vabila v reprezentanco

Prvi strelec lige Maks Barišič Foto: Ana Kovač Koper ima v svojih vrstah tudi najboljšega strelca v ligi. Maks Barišič je jeseni odigral 18 tekem in zabil 11 golov. Zato je za Anteja Guberca nerazumljivo, da ni dobil vpoklica v slovensko reprezentanco. "Razočaran sem. Fant od julija dela razliko v ligi. Pa tega v naši reprezentanci ni nihče videl. Še nikjer na svetu nisem videl, da najboljši igralec v ligi ne dobi niti vabila v reprezentanco, kaj šele da bi igral. Mislim, da ni prav, da se tako obnašajo do Kopra. Lahko izpostavim še Žana Žužka, ki je tudi delal razliko. Dala sta skozi vse mlajše reprezentančne selekcije. Ne poznam razloga. Za zdaj bomo tiho in bomo delali naprej. Upam, da bodo na koncu imeli naši igralci za reprezentanco enake možnosti kot tisti iz Olimpije in Maribora."

Tako Barišič kot Žan Žužek bi sicer lahko pozimi odšla v tujino. Koper ju pri tem ne bo oviral. "Fantom sem povedal, da v Kopru lahko lepo živijo, ne morejo pa zaslužiti milijonov. Če pridejo ponudbe, ki bodo fante zadovoljile, jim bomo šli na roke." Niti malo pa predsedniku Kopra ni bilo všeč, na kakšen način jim je Celje speljalo najboljšega strelca mladinske lige. To je Tai Mateo Panić.