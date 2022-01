Olimpija prepričala dragulja, v prihodnjih dneh zna biti še pestro #video

V nogometnem klubu Olimpija je po menjavi vodstva zapihal svež veter. Ljubljanski klub skuša zaživeti v drugačni podobi, s pomočjo katere bi navijače lažje prepričal o pomembnosti dolgoročnega projekta, hkrati pa jim iz glav izbil predstave o klubu, v katerem vladajo nepredvidljive menjave in organizacijski kaos. Ob odsotnosti vodstva kluba, ki je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostalo na Bavarskem, sta se o aktualnih vprašanjih in usmeritvah kluba razgovorila športni direktor Mladen Rudonja in tehnični direktor Marin Skender, sicer starejši brat trenerja Dina Skenderja.

V zmajevem gnezdu je v zadnjih mesecih zaživelo kar nekaj novosti, a javnost o njih ni veliko izvedela. Pogrešala je pristnejši stik z vodstvom. Čeprav je predsednik Adam Delius ob prvem srečanju s slovensko javnostjo napovedal, da naj bi klub že kmalu konkretneje predstavil spremembe in zadolžitve vodilnega kadra, iz kluba v zadnjih mesecih leta 2021 ni bilo veliko slišati.

Olimpijo sta pozimi okrepila Hrvata Marin Pilj in Robert Muradžija. Foto: Vid Ponikvar

Po manj prepričljivih rezultatih, ko nogometaši Dina Skenderja niso niti na eni tekmi dosegli več kot enega zadetka, odpravljanju zadnjih nejasnosti glede dokončnega organizacijskega prehoda kluba v roke novega vodstva, kjer so se določene stvari še usklajevale s prejšnjim predsednikom Milanom Mandarićem, ter po burnem dogajanju, v katerem so v taboru zmajev ogromno škodo in nelagodja povzročile okužbe z novim koronavirusom, bi lahko sledilo bolj mirno in spokojno obdobje. Takšna je želja novega vodstva.

Sešlar poziral z dresom s številko 2026

Novinarska konferenca, ki je potekala v hotelu Radisson Blu Plaza, je bila deležna velikega zanimanja. Foto: Vid Ponikvar Olimpija je v novo leto vstopila v novi podobi. Jure Bohorič, novi predstavnik NK Olimpija za stike z javnostjo, je imel tako pred prvim druženjem v letu 2022, zanimanje predstavnikov sedme sile je bilo veliko, prijetno nalogo. Predstavil je prvi zimski okrepitvi, Hrvata Marina Pilja in Roberta Muradžijo. Nato je sledil ''sladkorček'' dneva, ko je nadarjeni Svit Sešlar, konec tedna bo dopolnil okroglih 20 let, nasmejano poziral z dresom s številko 2026. Do tistega leta je namreč podaljšal sodelovanje z ljubljanskim klubom in s tem spravil v dobro voljo številne navijače, ki jih je skrbelo, da bi lahko sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Simona Sešlarja šel po poti Mihe Kompana Breznika, zelo obetavnega najstnika, ki je pri Olimpiji nabiral prvoligaške izkušnje brez sklenjene profesionalne pogodbe. To so izkoristili pri Muri in bočnega branilca zvabili v svoje vrste.

Svit Sešlar, ki se je jeseni izkazal z evrogolom proti Bravu, ostaja zvest ljubljanskemu dresu vsaj do poletja 2026. Foto: Vid Ponikvar

''To je bilo veliko razočaranje. To, da bi igral za nas mladinec brez profesionalne pogodbe, se več ne sme zgoditi,'' je Mladen Rudonja poudaril, kako so dali v klubu vse od sebe, da bi v zadnjih mesecih prepričali mladega igralca, a je mnenja, da je bil ta že prej dogovorjen z novim delodajalcem, tako da se načrt ni uresničil. Izgubo Kompana Breznika doživlja kot svojevrstno šolo, v kateri so se pri Olimpiji naučili dovolj, da v prihodnje ne bodo več ponavljali takšnih napak. Rudonja tako napoveduje, da se Olimpiji česa podobnega ne bo več pripetilo.

Bo pa v Ljubljani ostal Sešlar, ki bi lahko bil, podobno kot še nekateri njegovi sovrstniki, v taboru zmajev deležen pomembnejše vloge v projektu izgradnje vedno močnejše Olimpije. V njej bi ob kakovostnih tujcih izkušnje nabirali tudi igralci iz klubskega podmladka ter skušali posegati po najvišjih mestih. Ambicij ne manjka, a športni direktor Rudonja poudarja, da določenega pritiska vodstva kluba o tem, da Olimpijo lahko zadovolji le prvo mesto, ni čutiti. ''Zadovoljni bomo s tem, da bomo dali vse od sebe. Potem pa bomo analizirali zadevo in videli, ali smo s tem zadovoljni,'' je dejal strelec nepozabnega zadetka za Slovenijo, ki je pred 21 leti popeljal Katančevo četo na SP 2022.

Ne obremenjujejo se s tistim, kar misli Maribor

Marin Skender je tehnični direktor in vodja skavtske službe NK Olimpija. Foto: Vid Ponikvar Jesenski naslov je pripadel Mariboru, ki je v torek za glavnega tekmeca v boju za prvo mesto označil Koper, (ne)namerno pa pozabil na Olimpijo, ki za vijolicami zaostaja osem točk, a je tudi odigrala dve tekmi manj. ''To, kar si misli Maribor, ali kaj je s Koprom ali z Muro, s tem se ne bi obremenjevali. Moramo še ogromno svojih stvari urediti. Gledamo le nase, da naredimo tisto, kar je v naši moči. Na koncu pa, kdor bo prvi, mu bomo čestitali. Upamo, da bomo to mi, ampak … Ne bi se radi obremenjevali s tem, kaj drugi menijo ali mislijo,'' se Rudonja diplomatsko ni želel spustiti v besedni dvoboj z večnimi rivali Olimpije.

Skupaj s tehničnim direktorjem Marinom Skenderjem, ki je tudi vodja skavtske službe, sta zadolžena za iskanje najboljših možnosti na področju kadrovske politike. Tako bosta ta mesec iskala primerne kandidate za prihod v klub, nato pa bo njune predloge, če bodo prepoznani za pravšnje, potrdilo vodstvo. Sestavljata ga predsednik Adam Delius in direktor Igor Barišić, ki se zaradi okužbe z novim koronavirusom nista mogla udeležiti novinarske konference v Sloveniji in zato ostajata v karanteni na Bavarskem.

Novinarsko konferenco je z zanimanjem spremljal tudi kapetan Timi Max Elšnik, ki se bo kmalu pridružil soigralcem na treningih. Foto: Vid Ponikvar

''Ta mesec bodo še kakšni prihodi in odhodi, več bo znanega že v prihodnjih dneh. Odšli bodo zlasti nekateri tujci (pri Olimpiji trenutno igra šest tujih nogometašev, ki ne prihajajo z območja Evropske unije, na tekmi pa lahko igrajo le trije, op. p.), okrepiti pa se želimo zlasti v napadu, kjer smo si jeseni pripravili veliko priložnosti, a ni bilo zadetkov. Želimo narediti ekipo, ki bo tam, kjer si želimo biti tudi sami. Na vrhu,'' je namignil, da bodo pri prihodih imeli prednost igralci iz domačega okolja, v katero ne sodi le Slovenija, ampak tudi celotni Balkan.

Rudonja je napovedal, da bo najpozneje do začetka naslednje sezone na novo zaživelo tudi delo z mlajšimi selekcijami. ''Čez noč to ne gre. Veliko stvari je treba narediti na novo. Mladim igralcem se moramo posvetiti in jim omogočiti razvoj, da dobimo končni produkt v prvi ekipi,'' je napovedal Primorec in dodal, da so zaradi pomembnosti projekta pri izbiri novega vodje mladinske šole, prejšnji je bil Goran Stanković, previdni. Verjetno bo znan čez mesec ali dva. Foto: Vid Ponikvar

''Poudarek je na domačem okolju. Glede trenerja pa si želimo, da bo ostal čim dlje na svojem položaju, saj bomo tako v tej postavi delovali lažje. Olimpija pred tem ni imela take navade,'' meni Rudonja, ki ne bo uporabil takšnega mehanizma, kot ga je v Sloveniji nekdanji predsednik Mandarić. Če se bodo uresničile njegove besede, bo tako Olimpijo še dolgo vodil Skender. Ko jo je v prvem obdobju, bi z zmaji skoraj postal državni prvak, a je nato po dramatičnem remiju v Celju ostal brez glavne nagrade. Spomladi bo napadal vrh s tretjega mesta, kaj kmalu pa bi se mu lahko na pripravah na Hrvaškem pridružilo še nekaj novih imen. O njih bo po zagotovilih Rudonje več znanega že v prihodnjih dneh.