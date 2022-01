Svit Sešlar sklenil dolgoročno pogodbo z Olimpijo

Sešlar je do zdaj za zeleno-bele odigral 27 tekem, v tej sezoni pa se je na 21 tekmah v vseh tekmovanjih po enkrat vpisal med strelce in podajalce. Skupaj je v članski konkurenci zbral 34 nastopov, od tega sedem v drugi ligi.

Obstoječa pogodba bi sinu nekdanjega slovenskega reprezentanta Simona Sešlarja potekla po koncu te sezone, velja pa za enega najbolj nadarjenih nogometašev ljubljanskega prvoligaša, ki se mu je pridružil januarja 2019 iz vrst ptujske Drave.

Olimpija na lestvici DP zaseda tretje mesto z 31 točkami. Ima dve tekmi manj od vodilnega Maribora (39 točk) in drugega Kopra (38).

Z velikim veseljem in zadovoljstvom lahko slovensko nogometno javnost in vse zveste navijače Olimpije obvestimo, da je naš mladi as Svit Sešlar z zmaji podpisal novo pogodbo.



