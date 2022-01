Olimpijo na novo leto presenetila novica: Nismo je pričakovali, nismo je želeli slišati

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je na prvi dan v letu ostal brez 18-letnega branilca Mihe Kompana Breznika. Kot so zapisali pri Olimpiji, so storili vse, da bi nogometaš ostal v Ljubljani.

"Na prvi dan novega leta nas je še kako negativno presenetila novica, ki je nismo pričakovali. Novica, ki je nismo želeli slišati. Miha Kompan Breznik nam je poslal sporočilo, da v prihodnje ne bo več nosil dresa našega kluba," so zapisali pri ljubljanskem kolektivu.

Na vsak način so ga hoteli zadržati

Dodali so, da so nogometašu takoj po prevzemu kluba dali jasno vedeti, da ga želijo zadržati med zmaji. "V številnih pogovorih tako z njim kot tudi njegovimi starši smo vsakič znova jasno pojasnili in odločno zatrdili, da v njem vidimo nogometaša, ki je prihodnost Olimpije. Da v njem vidimo igralca, ki bi lahko Olimpiji v naslednjih letih dal ogromno. Kompana Breznika smo želeli zadržati, pravzaprav nemudoma po prevzemu kluba smo mu ponudili profesionalno pogodbo, in to za kar tri leta. V njem smo videli, če se lahko tako izrazimo, dolgoročni projekt," so zapisali.

"Čakali smo nanj, pogodba je bila na mizi"

Pravijo, da jim je Kompan Breznik ob tem dal besedo, da bo ponujeno pogodbo podpisal. "Več tednov smo v pisarni čakali na to, kdaj se bo nogometaš oglasil in podpisal pogodbo. Pokazali smo ogromno mero razumevanja ob vsakem igralčevem izgovoru, zakaj ne more priti. Čakali smo nanj, pogodba je bila na mizi, dres z novo letnico trajanja pogodbe že bolj kot ne natisnjen. Žal si je Kompan Breznik na koncu premislil. Tega, priznamo, nismo pričakovali, to nas je močno razočaralo. Toda hkrati je naša vest čista, saj vemo, da smo naredili vse, kar smo lahko. Vse, kar je bilo v naši moči," so dodali.

"Na to, da je v članskem moštvu debitiral brez profesionalne pogodbe in da mu ta kljub nespornemu talentu ni bila ponujena že pred tem, pa novo vodstvo Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana žal ni imelo vpliva," so zaključili pri Olimpiji, ki je na tretjem mestu po jesenskem delu Prve lige Telemach.

