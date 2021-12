Pri Olimpiji napovedali velike spremembe

Ob koncu jesenskega dela 1. SNL so se oglasili iz vodstva Nogometnega kluba Olimpija, kjer so potegnili črto pod koledarsko leto 2021. "Poletje in jesen sta bila za naš klub pestra in zanimiva, hkrati se je v tem obdobju začelo postavljati temelje nove Olimpije," so med drugim zapisali pri ljubljanski ekipi, ki je v zadnjem času prestala številne spremembe, jesenski del prvenstva pa je končala na tretjem mestu.

V moštvu Olimpije so v zadnjem času prestali številne spremembe. V sredini oktobra se je po dobrih šestih letih s položaja predsednika kluba umaknil Milan Mandarić. Prvi mož zmajev je po skupščini postal Nemec Adam Delius. Že pred tem se je na klop Olimpije vrnil Dino Skender, Ljubljančani pa so prestali tudi številne kadrovske spremembe. Zatem so imeli še obilico težav z okužbami s koronavirusom. Jesenski del 1. SNL so končali na tretjem mestu, v spomladanski del pa se bodo z dvema odigranima tekmama manj podali z osmimi točkami zaostanka za vodilnim Mariborom.

Ob koncu koledarskega leta 2021 so se v ljubljanskem klubu zazrli v preteklo leto in napovedali nekatere spremembe. "Z zmago nad Radomljami se je Olimpija na najboljši možen način poslovila tako od prvega dela sezone 2021/22 kot tudi leta, ki se počasi izteka. Poletje in jesen sta bila za naš klub pestra in zanimiva, hkrati se je v tem obdobju začelo postavljati temelje nove Olimpije," so zapisali pri Olimpiji.

Adam Delius je zamenjal Milana Mandarića. Foto: Vid Ponikvar

"Na čelu kluba je prišlo do korenitih sprememb. Vsake zgodbe je nekoč konec. In vsak konec predstavlja začetek nečesa novega. Olimpija bo v letu 2022 dokončno stopila na novo pot, na pot, ki bo drugačna od prejšnje.

Vsi se več kot zavedamo, da je bil prevzem kluba opravljen v sila neprimernem trenutku. Do njega je prišlo, ko se je Olimpija šele dobro pobirala po rezultatskih težavah na začetku aktualne sezone. Hkrati smo prevzeli ekipo, ki je bila sestavljena in ki je delovala po načelih in filozofiji gospoda Mandarića. Za nameček se je zavlekel tudi formalno-pravni prevzem kluba, zaradi česar praktično do danes novo vodstvo Olimpije ni imelo možnosti odločanja. Kot da vse to še ne bi bilo dovolj, se je zgodil tudi izbruh koronavirusa v garderobi naše članske ekipe. Osemnajst članov Olimpijinega tabora je bilo okuženih, dva sta čutila resnejše posledice bolezni," pojasnjujejo pri Olimpiji.

Klub je oktobra znova prevzel Dino Skender. Foto: Vid Ponikvar

"Kljub številnim nevšečnostim in težavam delo na novi poti, na katero želimo usmeriti Olimpijo, poteka od prvega dneva dalje. Temeljito smo analizirali igralski kader, ki ga imamo na voljo. Poskrbeli smo za določene tehnične novosti in pridobitve, ki bodo ekipi zgolj koristile v nadaljnjih izzivih. V upravi kluba že poteka reorganizacija dela, čeprav navijači tega morda ne vidijo. Na začetku naslednjega meseca bo na sporedu tiskovna konferenca, na kateri bomo temeljito predstavili novo klubsko vodstvo in spregovorili o vseh idejah, željah in ciljih. Že zdaj pa je naša vizija kristalno jasna: Olimpijo želimo popeljati na vrh! Zavedamo se moči vseh naših tekmecev v slovenskem nogometu, vse tudi spoštujemo in cenimo. Toda mi se bomo borili do zadnjega atoma moči in zmaja bo težko premagati! To je obljuba, ki jo dajemo vsem navijačem Olimpije."

"Vsem tistim, ki Olimpijo nosite v srcu, in seveda tudi vsem našim prijateljem ter ostalim v Sloveniji na tem mestu želimo mirne božično-novoletne praznike. Zeleno-beli zmaj je zdaj legel k počitku. A le zato, da si nabere moči, preden se prebudi in se nabit z močmi loti lova na lovorike! O vsem, kar sodi zraven, vas bomo obveščali na dnevni ravni. Toda spremembe so se že začele," so še zapisali pri ljubljanskem moštvu, ob tem pa svojim navijačev voščili tudi vesel božič in srečno novo leto.

Preberite še: