Razburljiv derbi v Kopru, Mura pomagala Mariboru do naslova jesenskega prvaka

Slovenski prvoligaški klubi so se ta konec tedna predstavili še zadnjič v koledarskem letu 2021. Maribor je v soboto z golom v sodnikovem podaljšku z 1:0 odpravil Domžale in na prvem mestu prehitel Koper, ki je danes na izjemno razburljivem derbiju 20. kroga remiziral z Muro (2:2). Za točko je v dresu Kopra v 96. minuti zadel Žan Žužek. Bravo je na prvi nedeljski tekmi z 2:1 ugnal Aluminij. Že v soboto je Taborna prvi tekmi kroga z 2:1 prekinil neverjetni črni niz proti Celju, Olimpija pa je z 1:0 slavila na gostovanju pri neugodnih Radomljah.

V sklepnem dejanju (nepopolnega) jesenskega kroga, saj sta tekmi Olimpije z Muro in Domžalami prestavljeni na prihodnje leto, se je odločalo o jesenskem naslovu. V Kopru je gostovala "evropska" Mura, ki se lahko po zadnjem nastopu v konferenčni ligi povsem osredotoči na domača tekmovanja. Črno-beli so po izjemno razburljivem derbiju iz Bonifike odnesli točko.

Bolje so srečanje odprli domači nogometaši, ki so v 59. minuti po zadetku Lamina Colleya povedli. Sledil je odgovor Mure, ki je v razmiku treh minut zadela kar dvakrat. Najprej je izid na 1:1 v 81. minuti poravnal nekdanji nogometaš Kopra, Nardin Mulahusejnović, zatem pa je Muro v vodstvo popeljal povratnik po poškodbi, Luka Bobičanec. Ko je že delovalo, da bo Mura v Kopru pobrala vse tri točke, pa je v 96. minuti udaril še Žan Žužek in postavil končnih 2:2.

Poročilo s tekme:

Po 20. krogu in koncu jesenskega dela je tako v vodstvu Maribor z 39 točkami, drugi Koper jih ima 38, tretja Olimpija pa z dvema odigranima tekmama manj 31, sledi jim Bravo s 30, Mura pa je z 19 odigranimi tekmami pri 29 točkah.

Bravo ugnal Aluminij

Nedeljski spored se je začel v Ljubljani, kjer je Bravo v Stožicah z 2:1 ugnal Aluminij. V prvem polčasu sta mreži na ljubljanskem stadionu mirovali, vse tri zadetke pa smo videli v drugem delu obračuna. Mrežo Aluminija je v 65. minuti načel Matija Kavčič, le tri minute kasneje je vodstvo podvojil Martin Kramarič. Častni zadetek za Kidričane pa je v 89. minuti dosegel Aljaž Krefl

Poročilo s tekme:

Bravo je zdaj pri 30 točkah in ima pred današnjim tekmecem že enajst točk naskoka. Aluminij z 19 točkami ostaja na devetem mestu, v spomladanskem delu prvenstva pa bo bil hud boj za obstanek v prvoligaški druščini.

Maribor po infarktni končnici skočil na vrh

V soboto zvečer je bilo pestro v Ljudskem vrtu. Maribor je izkoristil priložnost in se z zmago nad Domžalami (1:0) zavihtel na vrh in na način v boju za jesenski naslov vrgel rokavico kanarčkom. Junak srečanja je postal Jan Repas, ki je v 91. minuti dosegel edini zadetek na tekmi. Takoj na začetku sodnikovega dodatka je Milec podal pred gol, Vuklišević je žogo s peto odbil nazaj, toda natančno na nogo osamljenega Repasa, ki jo je s silovitim udarcem poslal v mrežo. Mariborčani so zdaj po 20 odigranih tekmah na vrhu prve lige z 39 točkami, Koper ima točko manj.

Poročilo s tekme:

Domžale so na drugi strani zabeležile osmi poraz na svoji 19. tekmi v tej sezoni, s 23 točkami pa so uvrščene na šesto mesto.

Maribor : Domžale, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Olimpija nasmejana v Domžalah

Na drugi sobotni tekmi so nogometaši Olimpije z 1:0 odpravili Radomlje. V 21. minuti je edini zadetek na tekmi z bele pike dosegel Mustafa Nukić, ki je bil uspešen še sedmič v tej sezoni. Olimpija se je tako oddolžila za poraz v Stožicah, ko so Radomlje kar senzacionalno ugnali s 3:2.

Poročilo s tekme:

Olimpija je sicer po štirih tekmah (vključno s pokalom) le dočakala zmago, kljub temu pa Ljubljančani, odkar se je na trenerski stolček vrnil Dino Skender, še niso dočakali tekme, na kateri bi zadeli v polno več kot enkrat.

Radomlje : Olimpija, foto: Nik Moder/Sportida:

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Kosić ugnal nekdanji klub, Tabor prekinil negativni niz

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila na Krasu, kjer je Tabor po kar desetih tekmah brez zmage vendarle vknjižil tri točke. Četa Dušana Kosića je z 2:1 ugnala Celje, ki je sicer po golu Žana Benedičiča v 37. minuti na Krasu povedel. A sledil je odgovor Sežane, že šest minut po golu Celja je izid na 1:1 poravnal Ndzengue Fahd, za zmago domače ekipe pa je v 76. minuti zadel Mihael Briski. Sežančani so do te tekme nanizali kar sedem porazov, zmagali niso na kar desetih tekem, v mučnem obdobju, ko jim niso šle na roke številne poškodbe, nezadovoljstvo pa so pokazali tudi nad številnimi sodniškimi odločitvami, pa so zdrsnili proti dnu razpredelnice.

Poročilo s tekme:

Kosić je tako negativni niz, kakršnega ne pomni v 1. SNL, prekinil proti nekdanjemu klubu, s katerim je pred dvema sezonama posegel po zvezdah in postal slovenski prvak. Z rezultatsko krizo se ukvarja tudi gostujoči strateg Simon Sešlar. Na zadnjih petih tekmah je osvojil zgolj točko, Celje pa bo prezimilo v spodnji polovici razpredelnice, kar je bistveno manj od pričakovanj klubskega vodstva.

1. SNL, 20. krog: Sobota, 11. december:

Tabor : Celje 2:1 (1:1)

Fahd 43., Briški 76.; Benedičič 37. Radomlje : Olimpija 0:1 (0:1)

Nukić 21./11m. Maribor : Domžale 1:0 (0:0)

Repas 90.+1 Nedelja, 12. december:

Bravo : Aluminij 2:1 (0:0)

Kavčič 65., Kramarič 68.; Krefl 89. Koper : Mura 2:2 (0:0)

Colley 59., Žužek 90.+6; Mulahusejnović 81., Bobičanec 84.