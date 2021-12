Tabor si je vsaj nekoliko oddahnil in poglobil krizo Celja

CB24 Tabor Sežana : Celje 2:1 (1:1) Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 200, sodniki: Šabanagić, Salkić, Švarc

Strelca: 0:1 Benedičič (37.), 1:1 Ndzengue (43.), 2:1 Briški (76.). Tabor: Koprivec, Salkić, Urh, Nemanič, Ristić, Briški, Grobry, Ovsenek (od 90. Kompare), Kljun, Stančič, Ndzengue (od 78. Stanković). Celje: Rozman, Marandici, Zec, Zaletel, Lartey (od 78. Kadušić), Vrbanec, Benedičič, Svetlin (od 8. Štravs), Begić (od 46. Kerin), Jakobsen (od 76. Koprivc), Božić. Rumeni kartoni: Briški; Božić, Vrbanec, Kerin, Zec.

Rdeči kartoni: /.

Nogometaši Tabora iz Sežane so v zadnjem krogu jesenskega dela prvenstva prekinili niz sedmih zaporednih porazov. Na domačem stadionu so z 2:1 premagali Celje, zabeležili prvo zmago po 19. septembru ter se začasno povzpeli na osmo mesto lestvice. Vseeno bi lahko Kraševci prezimili na dnu, a je vse skupaj odvisno od nastopov Radomelj in Aluminija, ki imata prav tako 19 točk. Celjani so po desetem porazu v sezoni ostali sedmi z 22 točkami.

Do prve priložnosti so prišli domači, a je bil Dino Stančič nenatančen. Celjani pa so v 14. minuti, ko je po nekaj odbojih okoli kazenskega prostora Tjaš Begić prišel do strela z levico, a je bil Jan Koprivec na mestu, tako kot ob strelu Denisa Marandicija iz še ugodnejšega položaja v 20. minuti.

V nadaljevanju so si predvsem domači pripravili nekaj strelov, a so bili ti nenatančni. V vse bolj vetrovnem vremenu je tudi ritem nekoliko popustil, nato pa sta se obe mreži do konca polčasa vendarle zatresli.

Gosti iz knežjega mesta so povedli v 39. minuti, ko je po podaji Ivana Božića s prostega strela najvišje skočil Žan Benedičič in iz težkega položaja žogo prek Koprivca poslal v mrežo.

Veselje gostov ni trajalo dolgo, saj je vsega šest minut kasneje gnečo v kazenskem prostoru po kotu izkoristil Fahd Ndzengue in iz neposredne bližine žogo porinil mimo Matjaža Rozmana.

Dušan Kosić je dosegel zmago proti nekdanjemu klubu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu gol za preobrat

V drugem delu so gosti prek Adama Jakobsena hitro nevarno zapretili, a se žoga v 48. minuti nikakor ni želela odbiti v mrežo Kraševcev. Domači so bili nekoliko bolj nevarni ob prekinitvah, ki so povzročale ogromne težave Celjanom, a so bili v zaključkih prekratki ali nenatančni.

Domači so po obdobju raztrgane igre v 63. minuti zadeli vratnico, potem ko je Stančič dobro spremljal dolgo podajo, nato pa so ga do preobrata ločili le centimetri po strelu iz neposredne bližine.

Nogometaši Sežane so vse bolj pretili, a so se gosti nekako uspeli ubraniti. Tudi v 73. minuti, ko je Ndzengue z glavo istočasno kot Rozman prišel do žoge, a se ta ni odbila v mrežo. Je imel pa obilico sreče v 76. minuti sprva Mihael Briški. Žoga je v močnem vetru nekako ostala na gostujoči polovici, do nje je prišel Briški in nato s 30 metrov neubranljivo zadel v zgornji levi kot vratarja Rozmana.

To je bilo na koncu dovolj za četrto zmago Tabora na 15 medsebojnih obračunih proti Celju, ki je v zaključku pokazal premalo za točko na vetrovnem gostovanju v Sežani. Za nameček bi lahko domači prek Toma Kljuna prišli do povišanja vodstva v 88. minuti, a se je izkazal Rozman.

Naslednjo tekmo bodo Sežanci in Celjani odigrali februarja po zimskem premoru.