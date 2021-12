Repas v sodnikovem podaljšku šokiral Domžalčane

Maribor : Domžale 1:0 (0:0) Stadion Ljudski vrt, sodniki: Ponis, Černe, Mikača.

Strelec: 1:0 Repas (90.). Maribor: Jug, Vrhovec, Voloder, Alvir (od 82. Kronaveter), Šturm (od 82. Požeg Vancaš), Sikošek, Repas, Milec, Makoumbou, Mitrović, Mudrinski. Domžale: Mulalić, Vuklišević, Dobrovoljc, Klemenčič, Georgijević, Ibričić, Markuš (od 67. Hodžič), Šoštarič Karič, Alić, Vuk (od 75. Jurilj), Husmani. Rumeni kartoni: Mudirnski, Vrhovec, Milec; Alić.

Za konec jesenskega dela so se v Mariboru pomerili vijoličasti in Domžalčani. Mariborčani so lovili vsaj začasno vodstvo na lestvici in ga z zmago v sami končnici tudi dobili; zdaj imajo 39 točk, dve več kot Koper, ki pa ga tekma tega kroga še čaka v nedeljo. Po drugi strani so Mariborčani povečali naskok pred Olimpijo na osem točk (a imajo tudi dve tekmi več). Domžalčani so s 23 točkami ostali na šestem mestu.

Začetne minute so pripadle domačim, a najprej Ognjen Mudrinski ni bil dovolj natančen, potem pa Antoine Makoumbou od daleč tudi ni bil najbolj nevaren za gostujočega vratarja Ajdnina Mulalića.

A so tudi gostje hitro pokazali, da se ne bodo samo branili. Prvi je zapretil Zeni Husmani, ki je kombiniral s Tilnom Klemenčičem, a je nato pred vrati žogo odbil Gregor Sikošek. V 14. minuti je poskusil Dejan Georgijević, a je bil domači vratar Ažbe Jug na pravem mestu. Podobno pa je bilo tudi v 19., takrat je nevarno streljal Ibričić, spet pa je bil zbran domači vratar.

V 24. minuti pa so protinapad izvedli domači, Danijel Šturm je preigraval in nato streljal z roba kazenskega prostora, a je šla žoga prek vrat Domžal.

VAR razveljavil zadetek domačih

Domači navijači so se razveselili v 32. minuti, ko je žoga končala za hrbtom Mulalića. A akcijo, ki jo je začel Šturm, Sikošek pa je žogo poslal pred gol, kjer je smer spremenil Mudrinski, so pod drobnogled vzeli v video pisarni. Ogled posnetka je pokazal, da je bil strelec v prepovedanem položaju in gol ni obveljal.

Ob izteku prvega dela so Mariborčani po akciji, ko je v kazenskem prostoru Domžal padel Jan Repas, pričakovali enajstmetrovko, a je sodnik ni dosodil, prav tako ni odbil opozorila iz sobe za Var.

V nadaljevanju so bili prvi nevarni gostje, Ibričić je s podajo zaposlil Enesa Alića, ki je podal pred gol, kjer pa je bil malenkost prepozen Georgijević. Nekaj minut zatem pa je na mariborski strani Mudrinski našel Šturma, strel pa je ustavil vratar Mulalić.

Milec je v 71. minuti podal Repasu, ta je žogo poslal za las mimo leve vratnice. V 79. je sledila nova akcija gostov, po prostem strelu je meril Gaber Dobrovoljc, a je žoga zletela mimo vratnice.

Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z delitvijo plena, pa so udarili Mariborčani. Takoj na začetku sodnikovega dodatka je Milec podal pred gol, Vuklišević je žogo s peto odbil nazaj, toda natančno na nogo osamljenega Repasa, ki jo je s silovitim udarcem poslal v mrežo.

