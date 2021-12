Senzacija v Stožicah, Radomlje niso več zadnje

Nogometaši Radomelj so v prestavljenem dvoboju 19. kroga v gosteh, obračun je potekal v Stožicah, presenetili Bravo (3:0) in zapustili dno razpredelnice. Domžale in Olimpija, podobno velja tudi za prestavljeno tekmo med Olimpijo in Muro, se bosta za točke udarila šele prihodnje leto. Maribor je v gosteh ugnal Celje in se vodilnemu Kopru, ki je remiziral v Kidričevem, približali na točko zaostanka. Mura je po sanjskem tednu, v katerem jo je zagodla Tottenhamu in vijolicam, strla še odpor Tabora.

Nogometaši Radomelj obožujejo nastope v Stožicah. Še drugič v tej sezoni so na največjem slovenskem nogometnem objektu spravili v slabo voljo gostitelje. Sredi jeseni so presenetili Olimpijo (3:2), tokrat pa so v prestavljeni tekmi 19. kroga, ta bi morala biti prvotno v nedeljo odigrana na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, a so jo zaradi neprimernih igralnih razmer preselili na stadion Stožice, pokvarili načrte Bravu.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 38 2 / 38 3 / 38 4 / 38 5 / 38 6 / 38 7 / 38 8 / 38 9 / 38 10 / 38 11 / 38 12 / 38 13 / 38 14 / 38 15 / 38 16 / 38 17 / 38 18 / 38 19 / 38 20 / 38 21 / 38 22 / 38 23 / 38 24 / 38 25 / 38 26 / 38 27 / 38 28 / 38 29 / 38 30 / 38 31 / 38 32 / 38 33 / 38 34 / 38 35 / 38 36 / 38 37 / 38 38 / 38

Trener Šiškarjev Dejan Grabić poudarja, kako bi si v prihodnje želel večkrat igrati na zelenici v Stožicah, po porazu z Radomljami, ki so zadeli trikrat v polno med 68. in 75. minuto, pa ni mogel biti zadovoljen z razpletom. Njegovi varovanci so na tekmi le enkrat streljali v okvir vrat, Bravo pa po prepričljivem porazu ostaja na petem mestu. Radomljani so se na drugi strani dvignili z repa razpredelnice. Na zadnje mesto so padli Sežančani, mlinarji pa imajo podobno kot Aluminij tri točke prednosti. Za zasedbo, ki ji poveljuje Rok Hanžič, so v polno zadeli Sandi Nuhanović (z bele točke), Gedeon Guzina (s petimi zadetki je zdaj prvi klubski strelec) in Luka Cerar. Radomljane čaka konec tedna v zadnjem krogu jesenskega dela dvoboj z Olimpijo, Bravo pa bo ponovno v Stožicah pričakal Aluminij.

Poročilo s tekme:

Olimpija z Domžalami in Muro šele prihodnje leto

V nedeljo so jo vremenske razmere zagodle tudi Domžalčanom. Športni park v Kamniški Bistrici, na katerem se zaradi Radomelj igrajo tekme v vsakem krogu državnega prvenstva, zaradi obilnih količin dežja ni bil primeren za igranje. Nadomestni termin srečanja še ni znan, je pa Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporočila, da derbija Ljubljanske kotline v tem koledarskem letu zagotovo ne bo, ampak bo odigran prihodnje leto.

Vodstvo tekmovanja #PrvaligaTelemach je sprejelo odločitev, da se jesenski del prvenstva zaključi 12. decembra. Zaostali tekmi (17. krog: Olimpija-Mura in 19. krog: Domžale - Olimpija) bosta odigrani v spomladanskem delu prvenstva. — Prva liga Telemach (@PrvaLigaSi) December 7, 2021

Olimpija je zaradi težav z okužbami covid-19 prestavila zadnji tekmi (z Muro in Celjem), hkrati pa imela tudi otežene razmere za trening. Slednjih ni mogla v (po)polni zasedbi opraviti v tolikšnem obsegu, da bi se lahko lotila novih izzivov v želeni podobi, zato ostaja velika neznanka, v kakšni pripravljenosti so Ljubljančani. Zadnjo tekmo so odigrali 7. novembra, v sredo (8. decembra) pa jih čaka gostovanje na prestavljeni tekmi v Celju.

Dino Skender bo v sredo vodil Olimpijo na prvi tekmi po mesecu dni! Zmaji so zadnjo tekmo odigrali 7. novembra in ostali praznih rok v Kidričevem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sladka zmaga Maribora

Radovan Karanović še lahko popelje Maribor do naslova jesenskega prvaka. Vijolice bodo prihodnji konec tedna gostile Domžale, vodilni Koper pa Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Štajerski derbi v knežjem mestu, že 106. v zgodovini slovenske prve lige, je v soboto pripadel Mariborčanom. Vijolice so prešle v vodstvo že v 6. minuti, ko je po srečnem lobu celjskega vratarja Matjaža Rozmana premagal Ognjen Mudrinski. Srb je s tem dosegel sedmi zadetek v tej sezoni in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja povzpel na samostojno drugo mesto. Tik pred zadetkom Maribora je Ivan Božić zapravil izjemno priložnost za Celjane, a se je izkazal Ažbe Jug. Na štajerskem obračunu sta blestela oba čuvaja mreža. Nekdanji reprezentant Rozman je rešil gostitelje še višjega poraza.

Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, Maribor pa je z zmago izkoristil remi vodilnega Kopra v Kidričevem in se kanarčkom približal na točko zaostanka. Tako bo o tem, kdo je jesenski prvak, odločal zadnji krog v koledarskem letu 2021, ki bo odigran prihodnji konec tedna. Celjani po tretjem zaporednem porazu pod vodstvom Simona Sešlarja ostajajo na sedmem mestu, v sredo pa jih čaka nov zahteven izziv, saj na stadion Z'dežele prihaja ljubljanska Olimpija.

Poročilo s tekme:

Mura se je poslovila od Fazanerije z novo zmago

Ante Šimundža je v zadnji domači tekmi Mure v letu 2021 popeljal izbrance do zmage nad Taborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski nogometni prvak Mura se je v zadnjem letošnjem nastopu v Fazaneriji od svojega stadiona poslovila z zmago. Čeprav je bila boljši tekmec in proti vratom Sežančanov sprožila kar 23 udarcev, je stežka premagala Jana Koprivca. V prvem polčasu je zapravila nekaj zrelih priložnosti, Klemen Pucko pa je zadel vratnico, v 59. minuti pa je po imenitni akciji in podaji Žana Karničnika z neposredne bližine neoviran poslal žogo v mrežo Nardin Mulahusejnović. Napadalec iz BiH je s tem zagotovil črno-belim zmago, s katero je Mura nadaljevala imeniten iztržek iz prejšnjega tedna, v katerem je premagala Tottenham in Maribor.

Izbranci Anteja Šimundže, ki jih v četrtek čaka še zadnja tekma v Evropi, v sklepnem dejanju skupinskega dela konferenčne lige bodo gostovali v Arnhemu pri Vitesseju, so poglobili krizo Tabora. Sežančani, ki se nahajajo v težkem psihološkem stanju, so izgubili že sedmo zaporedno tekmo, pod vodstvom Dušana Kosića pa niso zmagali že deset krogov! Če bodo v nedeljo Radomljani ostali neporaženi pri Bravu, bodo tako češnjice zdrsnile na zadnje mesto.

Poročilo s tekme:

V Kidričevem brez zmagovalca

Lamin Colley je s četrtim prvenstvenim zadetkom v tej sezoni povedel Koper v vodstvu v prvem napadu gostov po izključitvi Ivana Borne Jelića Balte. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju druge polovice prvenstvene sezone sta se Aluminij in Koper razšla brez zmagovalca (1:1). V prvem polčasu so bili nevarnejši gostje z Obale, a se mreža Luke Janžekovića ni zatresla, nato pa v nadaljevanju srečanja ni manjkalo zanimivih prigod. V 55. minuti so kanarčki nepričakovano ostali z igralcem manj. Ivan Borna Jelić Balta si je prislužil drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, a so ga njegovi soigralci le minuto pozneje spravili v boljšo voljo. Po podaji Maksa Barišića je v polno zadel Lamin Colley in se razveselil četrtega zadetka v tej sezoni.

Sledil je odločen pritisk Aluminija. Rok Kidrič je zatresel okvir vrat, nato pa je v 73. minuti po mojstrski akciji za izenačenje poskrbel rezervist Haris Kadrić in poskrbel, da se je dvoboj, na katerem sta si obe ekipi do konca srečanja priigrali še nekaj priložnosti, končal z remijem. Koper si je s tem zagotovil, da bo v zadnji krog (20.) v tem koledarskem letu vstopil z vodilnega položaja.

Poročilo s tekme: