Mura poglobila krizo Tabora, ki je izgubil že sedmič zapored

Nogometaši Mure so upravičili vlogo favorita na dvoboju proti Taboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Mure so v 19. krogu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano z 1:0 (0:0).

Mura : CB24 Tabor Sežana 1:0 (0:0) Stadion Fazanerija, sodniki: Balažič, Perger, Šumer.

Strelec: 1:0 Mulahusejnović (59.). Mura: Obradović, Karamarko, Gorenc, Karničnik, Šturm, Lorbek, Kozar (od 76. Ouro), Kous, Pucko (od 69. Lotrič), Horvat (od 87. Maroša), Mulahusejnović (od 76. K. Cipot).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Salkić, Urh (od 90. Seliškar), Nemanič, Guerrico (od 90. Ristić), Briški, Mavretič, Ovsenek (od 78. Tolić), Kosi (od 63. Ndzengue), Stančič, Kljun (od 63. Stanković). Rumeni kartoni: Karamarko, Gorenc; Ovsenek, Guerrico, Mavretič.

Rdeči karton: /.

Mura je po velikih skalpih Tottenhama in Maribora ob koncu zanjo lepega tedna z dominantno predstavo strla še odpor Tabora. Izbranci Anteja Šimundže so se s sedmo zmago vsaj začasno prebili na tretje mesto. Povsem drugačna je zgodba pri zdesetkanih Sežančanih, ki še na deseti zaporedni tekmi niso zmagali, sedmič zapovrstjo pa igrišče zapustili poraženi.

Sobočani so odločneje začeli tekmo, v deseti minuti je Žiga Kous žogo poslal čez gol, po še nekaj polpriložnostih pa je v 28. minuti Žan Karničnik po kotu zgrešil cilj, ko je na prvi vratnici žogo poslal malo mimo druge. Še bližje zadetku je bil v 34. minuti Klemen Pucko, ki je s strelom z glavo zadel vratnico. Tik pred koncem polčasa je iz bližine znova zgrešil Karničnik.

Žan Karničnik je v prvem polčasu zapravil nekaj priložnosti, nato pa v 59. minuti izjemno zaposlil Nardina Mulahusejnovića. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gosti, ki so spet pogrešali kar nekaj igralcev, denimo kaznovanega Kevina Dokuoureja Grobryja in poškodovane Denisa Kouaa, Adriana Zeljkovića, Rodrigueja Bongonuija in Marka Krivičića, v prvem polčasu niso pokazali veliko, tudi Matka Obradovića niso resneje ogrozili.

Tudi drugi polčas so bolje začeli črno-beli, dvakrat je v uvodu poskusil Nardin Mulahusejnović, a obakrat nenatančno, v 51. minuti pa je strel visokega napadalca ukrotil Jan Koprivec.

V 59. minuti pa so domači le povedli, Karničnik je prodrl po desni strani in podal pred gol do Mulahusejnovića, ki je nato žogo le še potisnil v prazno mrežo. Malce pozneje je znova poskusil še Pucko, a je bil spet nenatančen.

Mura je nadaljevala s pritiskom, v 67. minuti je bila v isti akciji dvakrat blizu povišanja vodstva, vendar je prvič Koprivec ustavil "strel" soigralca, v drugo pa so domači zgrešili cilj, tako kot Samsindin Ouro v 83. in Amadej Maroša v 90. minuti.

Gosti so za razliko od domačih, ki so v statistiko vpisali 23 poskusov, pa so šele v 82. minuti sprožili prvi strel v okvir vrat (skupno štirje streli), a je tudi tega Obradović" brez težav obranil.

Mura bo v 20. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Kopru, Tabor pa bo dan prej gostil Celje.