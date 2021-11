Mura sanjski teden nadaljevala tudi na derbiju z Mariborom

Derbi 18. kroga na Fazaneriji med Muro, ki je v četrtek na kolena spravila Tottenham, in Mariborom je s 3:1 pripadel gostiteljem, ki so v prvenstvu vijolicam zadali prvi poraz, odkar jih vodi Radovan Karanović. Mariborčani po porazu za vodilnim Koprom, ki je z 2:1 slavil na razmočeni zelenici Brava, zaostajajo tri točke. Domžalčani so v soboto kot gostje v Športnem parku premagali Radomlje, Aluminij pa je v derbiju začelja po preobratu s 3:2 odpravil Tabor in na lestvici prehitel Kraševce. Olimpija bo v Celju zaradi težav z okužbami s koronavirusom gostovala šele 8. decembra.

Spektakel v Fazaneriji med Muro in Mariborom je upravičil naziv derbi. Prekmurci so po zmagi na zadnji medsebojni tekmi (2:1) tokrat slavili s 3:1 in poskrbeli, da jih Maribor v koledarskem letu 2021 ne bo premagal. Varovanci Anteja Šimundža, ki so v četrtek šokirali Tottenham, so Mariboru zadali sploh prvi prvenstveni poraz, odkar ga vodi Radovan Karanović.

Mreža Maribora se je prvič zatresla v 15. minuti, a veselje domačih ni bilo dolgo, zadetek zaradi prepovedanega položaja Klemna Šturma ni bil priznan. So pa gostitelji deset minut zatem spremenili rezultat. Po podaji Tomija Horvata v sredino je z izjemnim udarcem s kakšnih 18 metrov Ažbeta Juga matiral Žan Karničnik. Manj kot pet minut pozneje se je mariborska mreža znova zatresla, po podaji Žige Kousa znotraj kazenskega prostora je Juga za 2:0 premagal še Horvat. A vodstvo s +2 ni trajalo dolgo, že v 32. minuti so Mariborčani uspeli znižati. Martin Milec je izvajal kot, Robert Voloder pa je z glavo premagal Matka Obradovića in postavil rezultat prvega polčasa (2:1).

Amadej Maroša, ki je v četrtek v zadnji sekundi zadel za zmago nad Tottenhamom, je tokrat postavil končnih 3:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z 2:1, je tik pred iztekom rednega dela po izvajanju prostega strela Mitje Lotriča do žoge v kazenskem prostoru prišel Amadej Maroša in s strelom iz prve zadel za končnih 3:1.

Muraši, za katere sta zadela oba strelca četrtkove tekme proti Tottenhamu (Horvat in Maroša), so z zmago pridobili mesto in so peti, Maribor ostaja drugi. Za vodilnim Koprom zaostaja za tri točke.

Koper slavil na razmočeni zelenici v Spodnji Šiški

Današnji spored se je v Ljubljani začel že v času kosila, ko so nogometaše Brava in Kopra v močnem deževju in na povsem razmočenem igrišču pričakale zahtevne razmere. V teh so se na koncu bolje znašli gostje, ki so jeseni na domačem terenu Ljubljančanom sicer priznali premoč (0:1). Zahtevni pogoji v Spodnji Šiški. Foto: Vid Ponikvar

Za vse tri gole so poskrbeli Koprčani, ki jih je v 16. minuti v vodstvo popeljal Bede Osuji, nedolgo zatem je po podaji iz kota nerodno posredoval kapetan Matej Palčič in zadel soigralca Nikolo Krajinovića, od katerega se je žoga odbila za hrbet Davida Adama. A le tri minute pozneje je najboljši strelec tekmovanja Maks Barišić z 11. golom sezone zadel za vodstvo Kopra z 2:1, kar je bil tudi končni rezultat.

Zadnja tekma 18. kroga bo šele 8. decembra. V knežjem mestu bi morala v soboto gostovati Olimpija, a v zmajevem gnezdu zaradi težav z okužbami trenira le peščica nogometašev.

Tabor izgubil že šestič zapored

Gašper Pečnik je v zadnji minuti prvega polčasa izenačil na 2:2. Foto: Vid Ponikvar Derbi začelja v Kidričevem je pripadel gostiteljem. Po hudem boju, maloštevilni gledalci so v prvem polčasu videli kar štiri zadetke, so zmagali s 3:2. Če je Aluminij v tej sezoni premagoval zlasti ekipe, ki zasedajo najvišja mesta, pa je tokrat prekrižal načrte sosedom z lestvice in pahnil Kraševce na deveto mesto. Izbranci Oskarja Drobneta niso več zadnji. Poskočili so na osmo mesto, imajo točko prednosti pred Taborom in Radomljami, Sežančani pa nadaljujejo črni niz. Brez zmage so že devet krogov, nanizali so kar šest zaporednih porazov, v tolažbo jim je lahko zgolj podatek, da so končno zatresli mrežo tekmeca. To so storili kar dvakrat, dvakrat vodili na Štajerskem, a tudi to ni pomagalo za pozitiven rezultat.

Goste je v deveti minuti v vodstvo popeljal Žiga Ovsenek, a so domači izenačili prek Jake Bizjaka. Kraševcev to ni zmotilo, po izjemnem strelu Ignacia Guerrica z razdalje, domačega vratarja Luko Janžekoviča je premagal z več kot 30 metrov, so spet povedli, Argentinec pa se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL. Aluminij je še do konca prvega dela prek spretnega Gašperja Pečnika izenačil, končni rezultat pa je z najstrožje kazni postavil Aljaž Krefl. Tabor, ki je na tekmi prekinil strelsko sušo, ta je trajala kar 583, tako ostaja v rezultatski krizi.

Domžalčanom sosedski spopad

Senijad Ibričić je povedel Domžale v vodstvo v 39. minuti. Foto: Vid Ponikvar Rumena družina je v uvodni tekmi 18. kroga prve slovenske nogometne lige zaigrala na svojem stadionu ob Kamniški Bistrici kot gostujoča ekipa. Gostovala je pri Radomljah in se razveselila zmage, s katero se je na lestvici povzpela na peto mesto, tako da izbranci Dejana Djuranovića po dolgem času zasedajo mesta v zgornji polovici razpredelnice.

Domžalčani so zadetka dosegli v končnici prvega dela, najprej je z mojstrskim strelom z glavo popeljal "goste" v vodstvo kapetan Senijad Ibričić, nato se je med strelce vpisal še srbski napadalec Dejan Georgijević. Oba strelca Domžal sta se razveselila četrtega zadetka v tej sezoni v 1. SNL. Radomljani, ki so zaradi kazni pogrešali kar nekaj branilcev, so skušali znižati zaostanek, a se jim namera ni posrečila, tako da je vratar Domžal Ajdin Mulalić še 30. v karieri ostal nepremagan na tekmi prve lige.

1. SNL, 18. krog: Sobota, 27. november:

Radomlje : Domžale 0:2 (0:2)

Ibričić 39., Georgijević 43.

Poročilo s tekme.



Aluminij : Tabor 3:2 (2:2)

Bizjak 19., G. Pečnik 45., Krefl 72./11-m; Ovsenek 8., Guerrico 29.; R.K.: Grobry 85./Tabor

Poročilo s tekme.



Nedelja, 28. november:

Bravo : Koper 1:2 (1:2)

Palčič 20./ag; Osuji 16., Barišić 23.

Poročilo stekme



Mura : Maribor 3:1 (2:1)

Karničnik 25., Horvat 30., Maroša 89.; Voloder 32.

Poročilo s tekme Sreda, 8. december:

17.00 Celje – Olimpija