Kidričani poglobili krizo Tabora, ki je zadel prvič po 583 minutah

Kapetan Aluminija Luka Janžekovič je prejel dva zadetka, a so se Kidričani vseeno veselili dragocene zmage v boju za obstanek.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Nogometaši Aluminija so v 18. krogu Prve lige Telemach premagali CB24 Tabor Sežano s 3:2 (2:2).

Aluminij : CB24 Tabor Sežana 3:2 (2:2) Športni park, gledalcev 100, sodniki: Matoša, Žunič, Kovačič.

Strelci: 0:1 Ovsenek (8.), 1:1 Bizjak (19.), 1:2 Guerrico (29.), 2:2 G. Pečnik (45.), 3:2 Krefl (72./11 m). Aluminij: Janžekovič, Krefl, Nkama, Azemović, Bolha, G. Pečnik, Matjašič (od 66. Martić), Đerlek, Marinšek, Bizjak (od 74. Brest), Kidrič.

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Guerrico, Urh, Ristić, Mihaljević, Dokoure Grobry, Tolić (od 65. Kljun), Mavretič (od 84. Nemanič), Ovsenek (od 65. Kačinari), Stančič, Bongongui (od 46. Gotter). Rumeni kartoni: Matjašič; Doukoure Grobry, Guerrico, Kačinari.

Rdeči karton: Doukoure Grobry (86.).

V Kidričevem sta se spopadli ekipi iz spodnjega dela lestvice, posebej Dušan Kosić pa je imel kar nekaj težav s sestavo ekipe Tabora, saj je pogrešal kaznovana Mihaela Briškija in Erika Salkića ter poškodovane Denisa Kouaa, Fahda Ndzengueja, Marka Krivičića, Jakoslava Stankovića in Adriana Zeljkovića.

Kljub temu so Sežanci lovili prekinitev niza petih porazov, zadnjo zmago pa so pred tem slavili prav proti današnjemu tekmecu. Toda ni se izšlo po njihovih željah, kljub dvakratnemu vodstvo so namreč spet ostali praznih rok. Tako je Tabor, ki je brez zmage devet tekem, zdaj s 16 točkami izenačen z zadnjeuvrščenimi Radomljami, Aluminij pa je skočil na osmo mesto, ima 18 točk.

Kraševci so v Kidričevem povedli v osmi minuti, ko je Tom Alen Tolić podal z desne strani v sredino, v kazenskem prostoru pa je nato Žiga Ovsenek z močnim strelom ugnal Luko Janžekoviča. Tabor je tako prekinil strelski post, ki je trajal kar 582 minut.

V 18. minuti je bilo vroče tudi pred vrati Tabora, a domači na koncu kljub obetavni akciji niso prišli do pravega zaključnega strela, zato pa so domači izenačili v 19. minuti, ko je najprej streljal Armin Đerlek, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Jaka Bizjak.

Zatem je domača zasedba tudi prevzela pobudo, med drugim je v 25. minuti Emir Azemović z glavo žogo poslal mimo vrat, toda v 29. minuti je Ignacio Guerrico šokiral domače, ko je na mokrem igrišču zadel z več kot 35 metrov z nizkim strelom za novo vodstvo gostov.

Varovanci Dušana Kosić so izgubili v 1. SNL že šestič zapored. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pozneje je v 39. minuti Đerlek poskusil s strelom od daleč, Jan Koprivec pa je z nekaj težavami žogo ukrotil. V 45. minuti pa so domači znova izenačili, ko je po desni strani kazenskega prostora prodrl Gašper Pečnik in žogo ob bližnji vratnici poslal v mrežo.

V drugem polčasu je prvi resno zagrozil Aljaž Krefl v 60. minuti, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, a preveč po sredini, tako da je Koprivec njegov poskus obranil.

Sodnik pa je v 71. minuti pokazal na belo piko, potem ko je ocenil, da je Aaron Kačinari v kazenskem prostoru naredil prekršek nad Azemovićem, odgovornost je minuto pozneje prevzel Krefl in zanesljivo zadel za 3:2.

Sežanci so nato zaman iskali priključek, delo pa jim je otežila še izključitev Kevina Doukoureja Grobryja v 86. minuti.

Aluminij bo v 19. krogu prihodnjo soboto gostil Koper, Tabor pa bo gostoval pri Muri.