Zadnji klic pred koncem podpore: poletna razprodaja Windowsa in Officea – od 11 € dalje

Ne glede na to, s čim se profesionalno ukvarjate, je Microsoft Office skoraj zagotovo del vašega vsakdana. Gre za eno najbolj razširjenih zbirk pisarniških orodij na svetu, ki je skoraj nepogrešljiva. Če vas je do zdaj visoka cena odvračala, je junijska razprodaja na Keysoff odlična priložnost, da do Microsoft Officea pridete po izjemno ugodni ceni.

V kratkem obdobju lahko pridobite dosmrtno licenco za Microsoft Office Professional 2021 za samo 35,94 € (namesto redne cene 249 €) s kodo kupona BP62. Gre za enkraten nakup, ki vam zagotavlja trajen dostop do vseh ključnih aplikacij, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook in še več.

Foto: Keysoff.com

Prednost Microsoft Office 2021 je tudi ta, da deluje povsem brez internetne povezave. Tako lahko mirno pišete poslovna poročila, urejate podatke v Excelu ali pripravljate predstavitve v PowerPointu tudi na letalu ali na vikendu brez brezžične povezave – česar marsikatera brezplačna alternativa ne omogoča.

Ne zamudite priložnosti in si pravočasno zagotovite dosmrtno licenco za Office 2021 .

Foto: Shutterstock

62-odstotni POPUST na Microsoft Office (koda: BP62)

50-odstotni POPUST na Windows OS (koda: BP50)

Foto: Getty Images

Paketi Office + Windows (koda: BP62)

Preostala programska oprema

Foto: Getty Images

Veleprodajni popusti – neverjetne cene!

Dodatne različice Windows OS (koda: BP50)

Foto: Getty Images

Orodja za računalnik (brez kode za popust)

Kako plačati? Izberite izdelek in ga dodajte v košarico. Vnesite svoje podatke in kliknite Update. Vnesite kodo kupona in končajte nakup s klikom na Place Order.

Garancija in podpora

Keysoff zagotavlja, da so vse licence 100-odstotno pristne in varne. Licence so dosmrtne, brez mesečnih stroškov ali naročnin. Na voljo je podpora 24 ur na dan sedem dni v tednu, prav tako pa ponujajo dosmrtno poprodajno pomoč.

Kontakt: service@keysoff.com